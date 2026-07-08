Invierte Coahuila más de 2 mil millones de pesos en obras para la Región Sureste

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    Invierte Coahuila más de 2 mil millones de pesos en obras para la Región Sureste
    La construcción de la carretera Saltillo-Derramadero tendrá una inversión de poco más de 700 millones de pesos. HOMERO SÁNCHEZ

Destaca el gobernador Manolo Jiménez el avance en proyectos clave como la carretera Saltillo-Derramadero y el distribuidor en La Angostura

El gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, informó que en la Región Sureste de Coahuila se ejecuta una inversión superior a los 2 mil millones de pesos en grandes obras de infraestructura vial, comercial y social.

Entre los proyectos más relevantes se encuentra la modernización de la carretera Saltillo-Derramadero, la cual representa un monto superior a los 700 millones de pesos y registra un avance conforme a lo estipulado por las autoridades.

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“Es una obra que arrancamos hace un año, 3 meses, la vamos a terminar en noviembre, es una inversión de 700, un poco más de 700 millones de pesos”, detalló el Mandatario estatal sobre la vía.

Jiménez Salinas resaltó otras acciones en desarrollo, como el puente de Misión Cerritos, la Expo Coahuila, la rehabilitación de la carretera antigua a Monclova, la Ruta Fiscal en el norte y la Puerta Cuatro, en Monclova.

El Ejecutivo enfatizó que las obras responden al sentir ciudadano y a esquemas público-privados con el Impuesto Sobre Nóminas (ISN), citando como ejemplo un distribuidor vial solicitado por los habitantes de la comunidad de La Angostura.

“Nuestra Biblia para gobernar es el sentir y pensar de la gente. O sea, todo lo que hacemos, todo, o sea, no hay algo en nuestro gobierno que hagamos que haya sido una ocurrencia”, concluyó Jiménez Salinas.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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