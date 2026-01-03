Invitan a disfrutar del Corredor Artesanal en Múzquiz este domingo 4 de enero

Coahuila
/ 3 enero 2026
    Invitan a disfrutar del Corredor Artesanal en Múzquiz este domingo 4 de enero
    El Corredor Artesanal se instalará este domingo sobre la calle Hidalgo, frente a la Presidencia Municipal de Múzquiz. FOTO: ESPECIAL

Se instalará frente a la Presidencia Municipal, un espacio dedicado a impulsar el talento local, la economía social y la preservación de las tradiciones de la región

MÚZQUIZ, COAH.- Con el propósito de fortalecer el talento local, promover la economía social y preservar las tradiciones que distinguen a la región, el Gobierno Municipal de Múzquiz invita a la ciudadanía y a los visitantes a disfrutar del Corredor Artesanal, que se llevará a cabo este domingo 4 de enero.

El evento se desarrollará sobre la calle Hidalgo, frente a la Presidencia Municipal, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, donde las familias podrán recorrer un entorno lleno de color, creatividad e identidad, con artesanías elaboradas a mano, gastronomía típica y diversas expresiones culturales representativas del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Policía Estatal atropella a niña en Frontera; es reportada grave en hospital de Monclova

El Corredor Artesanal reunirá a productores y artesanos locales, quienes exhibirán y pondrán a la venta una amplia variedad de piezas elaboradas mediante técnicas tradicionales, fomentando el consumo responsable y el apoyo directo a quienes, con su trabajo, mantienen vivas las raíces culturales de Múzquiz.

Además de impulsar la economía de las familias participantes, este espacio busca fortalecer la convivencia comunitaria y ofrecer a locales y turistas una experiencia auténtica que refleje el patrimonio cultural del municipio.

CIERRE TEMPORAL DE VIALIDAD

Con motivo de la realización del evento, las autoridades municipales informaron que se realizará un cierre temporal de la calle Hidalgo, en el tramo correspondiente a la Plaza Principal, entre las calles Zaragoza y Santa Rosa. Por ello, se exhorta a los automovilistas a tomar rutas alternas y anticipar sus traslados.

Finalmente, el Gobierno Municipal agradeció la comprensión de la ciudadanía e invitó a sumarse a esta jornada familiar, respaldar a los artesanos locales y disfrutar de un espacio diseñado para celebrar la identidad y las tradiciones de Múzquiz.

