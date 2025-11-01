Invitan en Coahuila a vivir tradición del Día de Muertos en familia

Con motivo de las festividades del Día de Muertos, el Gobierno del Estado anunció una serie de actividades culturales y recreativas que se realizarán en distintas regiones de Coahuila, con el objetivo de preservar las tradiciones y promover la convivencia familiar.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas invitó a las familias a disfrutar de estas celebraciones en un ambiente de seguridad y tranquilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Celebran más de 3 mil personas la tradición del Día de Muertos en el desfile Xantolum 2025 (FOTOS)

“En Coahuila vivimos nuestras tradiciones; podemos transitar seguros por todo el estado para celebrar en familia estos días. Los esperamos en el Palacio de Gobierno, donde se instaló un altar en honor a la artista coahuilense Elena Huerta”, expresó el mandatario.

Las actividades forman parte del festival “El Ciclo Eterno”, organizado por la Secretaría de Cultura del Estado, que busca destacar y preservar una de las tradiciones más emblemáticas de México mediante eventos artísticos, talleres y actividades comunitarias.

Entre los eventos programados se encuentran el concierto y altar monumental “Al Son de las Ánimas”, con la Banda de Música del Estado y la soprano Laura E. Martínez Yeverino, el 2 de noviembre a las 20:00 horas en el Parque Las Maravillas de Saltillo.

En el municipio de Sabinas, el Museo Francisco Villa ofrecerá el taller “Memorias del más allá” del 21 de octubre al 4 de noviembre, mientras que en Candela se llevará a cabo el Festival de Vida y Muerte, con demostración de altares, degustaciones y concurso de disfraces de catrinas y catrines el 2 de noviembre a las 19:00 horas en la plaza principal.

Asimismo, en Saltillo se realizará la lectura-performance “Leyendas de Saltillo Antiguo a medianoche” el 6 de noviembre a las 23:00 horas en el Centro de las Letras Óscar Flores Tapia.

Las autoridades culturales destacaron que los eventos serán gratuitos y abiertos al público, con el propósito de fortalecer la identidad cultural y fomentar la participación ciudadana en la preservación de las tradiciones mexicanas.