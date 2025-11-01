Invitan en Coahuila a vivir tradición del Día de Muertos en familia

Coahuila
/ 1 noviembre 2025
    Invitan en Coahuila a vivir tradición del Día de Muertos en familia
    Actividades buscan fortalecer el sentido de pertenencia y mantener vivas las costumbres que nos unen como sociedad. FOTO: CORTESÍA

El gobernador Manolo Jiménez llamó a las familias a participar en las actividades que se realizarán en la entidad

Con motivo de las festividades del Día de Muertos, el Gobierno del Estado anunció una serie de actividades culturales y recreativas que se realizarán en distintas regiones de Coahuila, con el objetivo de preservar las tradiciones y promover la convivencia familiar.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas invitó a las familias a disfrutar de estas celebraciones en un ambiente de seguridad y tranquilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Celebran más de 3 mil personas la tradición del Día de Muertos en el desfile Xantolum 2025 (FOTOS)

“En Coahuila vivimos nuestras tradiciones; podemos transitar seguros por todo el estado para celebrar en familia estos días. Los esperamos en el Palacio de Gobierno, donde se instaló un altar en honor a la artista coahuilense Elena Huerta”, expresó el mandatario.

Las actividades forman parte del festival “El Ciclo Eterno”, organizado por la Secretaría de Cultura del Estado, que busca destacar y preservar una de las tradiciones más emblemáticas de México mediante eventos artísticos, talleres y actividades comunitarias.

Entre los eventos programados se encuentran el concierto y altar monumental “Al Son de las Ánimas”, con la Banda de Música del Estado y la soprano Laura E. Martínez Yeverino, el 2 de noviembre a las 20:00 horas en el Parque Las Maravillas de Saltillo.

En el municipio de Sabinas, el Museo Francisco Villa ofrecerá el taller “Memorias del más allá” del 21 de octubre al 4 de noviembre, mientras que en Candela se llevará a cabo el Festival de Vida y Muerte, con demostración de altares, degustaciones y concurso de disfraces de catrinas y catrines el 2 de noviembre a las 19:00 horas en la plaza principal.

Asimismo, en Saltillo se realizará la lectura-performance “Leyendas de Saltillo Antiguo a medianoche” el 6 de noviembre a las 23:00 horas en el Centro de las Letras Óscar Flores Tapia.

Las autoridades culturales destacaron que los eventos serán gratuitos y abiertos al público, con el propósito de fortalecer la identidad cultural y fomentar la participación ciudadana en la preservación de las tradiciones mexicanas.

Temas


Día De Muertos
Tradiciones

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

true

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡142%! lesionados en accidentes de tránsito
Señaló que la política económica actual ‘hipoteca el futuro del país’ al debilitar el aparato productivo y abandonar a las pequeñas y medianas empresas.

Rubén Moreira acusa endeudamiento histórico y política fiscal regresiva del gobierno federal
Delegación de sindicatos chinos durante su visita a la sede nacional de la CTM en México.

Coahuila: CTM estrecha lazos con sindicatos de China en busca de cooperación laboral
true

Presidenta, no es lo mismo popularidad que credibilidad
Insistió en que México no debe volver a una guerra impuesta desde Estados Unidos.

Epigmenio Ibarra arremete contra Calderón: ‘Farsantes de la derecha medran con la tragedia’
La manifestación reunió a aproximadamente 30 personas que exigieron cambios en la atención de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.

Saltillo: se manifiestan padres por fallas en procedimientos familiares de juzgados y Pronnif