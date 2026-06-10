Invitan en Ramos Arizpe a recorrer la historia de los Mundiales a través de exposición de timbres postales

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    Invitan en Ramos Arizpe a recorrer la historia de los Mundiales a través de exposición de timbres postales
    La exposición reúne timbres postales originales relacionados con las Copas del Mundo celebradas entre 1970 y 2026. CORTESÍA

La colección reúne piezas originales, artículos de colección y homenajes a figuras ligadas al balompié local

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las actividades conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe abrió al público la exposición temporal “Futbol: Timbres postales”, una muestra que permite realizar un recorrido por la historia de las justas mundialistas a través de una valiosa colección filatélica.

La exhibición estará disponible del 11 de junio al 19 de julio en el Museo de Historia de Ramos Arizpe, ubicado en la Alameda Miguel Ramos Arizpe, y podrá visitarse durante todo el periodo mundialista, con excepción de los lunes.

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De acuerdo con el director del recinto, Hilario Durón Martínez, la exposición fue facilitada por el Servicio Postal Mexicano y concentra una de las colecciones temáticas más relevantes dedicadas al deporte más popular del planeta.

$!El Museo de Historia de Ramos Arizpe alberga una de las colecciones filatélicas futbolísticas más importantes que se exhiben actualmente en México.
El Museo de Historia de Ramos Arizpe alberga una de las colecciones filatélicas futbolísticas más importantes que se exhiben actualmente en México. CORTESÍA

La muestra integra timbres postales originales emitidos con motivo de las distintas Copas del Mundo celebradas desde México 1970 hasta la edición de 2026, además de piezas relacionadas con estadios emblemáticos y personajes que marcaron época en el escenario internacional.

“Es una exposición muy especial porque permite recorrer la historia de los mundiales a través de piezas originales. Después de la exposición que se encuentra en la Ciudad de México, esta es la única colección de este tipo que puede visitarse en el País”, destacó Durón Martínez.

PIEZAS ÚNICAS Y HOMENAJE AL TALENTO LOCAL

Además de la colección filatélica, los visitantes podrán admirar diversos objetos alusivos a las Copas del Mundo, entre ellos playeras, bufandas, revistas y souvenirs conservados por aficionados a lo largo de varias décadas.

$!La muestra incluye un espacio dedicado a reconocer la trayectoria de futbolistas originarios de Ramos Arizpe.
La muestra incluye un espacio dedicado a reconocer la trayectoria de futbolistas originarios de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Uno de los espacios más llamativos está dedicado a la participación de México en Francia 1998, donde se exhibe una playera conmemorativa elaborada especialmente por el Servicio Postal Mexicano para aquella justa internacional.

La exposición también reserva un espacio para reconocer a futbolistas originarios de Ramos Arizpe que dejaron huella en distintas etapas del deporte local y regional, resaltando su trayectoria y contribución al desarrollo de esta disciplina.

El Museo de Historia de Ramos Arizpe abre sus puertas de martes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas, mientras que los sábados y domingos opera en horario corrido de 10:00 a 21:00 horas. La entrada es completamente gratuita.

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