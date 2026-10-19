IP de las regiones Centro y Norte de Coahuila apoyarán en mejoras en infraestructura de la UAdeC

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    IP de las regiones Centro y Norte de Coahuila apoyarán en mejoras en infraestructura de la UAdeC
    Tadeo Vargas Pérez, coordinador de la Unidad Norte de la UAdeC, informó que ya se preparan entre cuatro y cinco proyectos de mejora para el campus Monclova, con apoyo de la iniciativa privada. LIDIET MEXICANO
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La iniciativa privada de las regiones Centro y Norte de Coahuila colaborará con la UAdeC en proyectos de infraestructura para el campus Monclova

MONCLOVA, COAH.- Miembros de la iniciativa privada de las regiones Centro y Norte de Coahuila apoyarán proyectos de mejora en la infraestructura de la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde se tienen contempladas obras para atender necesidades de los planteles y mejorar las instalaciones universitarias.

Tadeo Vargas Pérez, coordinador de la Unidad Norte, informó que ya se tienen preparados alrededor de cuatro o cinco proyectos para el campus de Monclova, entre ellos la rehabilitación de la red hidráulica, la instalación de una malla sombra en el corredor que va desde la Facultad de Contaduría y Administración hasta la entrada del campus, el remozamiento de fachadas y la rehabilitación integral de la Infoteca Central.

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Explicó que ya se han sostenido reuniones con representantes de la iniciativa privada tanto de la región Centro como del Norte del estado, con la intención de establecer acuerdos que permitan concretar estas mejoras. Además, adelantó que durante las próximas semanas buscarán acercamientos con las cámaras empresariales para presentar las propuestas de infraestructura y dar a conocer los servicios que ofrece la universidad.

El coordinador destacó que la intención es establecer una relación de beneficio mutuo, en la que las empresas puedan contribuir al mejoramiento de los espacios universitarios y, al mismo tiempo, aprovechar las capacidades de la institución mediante estudios técnicos, encuestas de servicio y otros trabajos que pueden desarrollarse desde la Unidad Norte.

Señaló que la universidad cuenta con personal capacitado y una amplia oferta de servicios que puede ponerse a disposición del sector productivo, por lo que se busca fortalecer la colaboración entre ambas partes, no solamente a través de aportaciones económicas, sino también mediante proyectos conjuntos.

Por otra parte, Vargas recordó que recientemente se presentó un problema con las bombas de extracción del pozo profundo que abastece de agua a la institución, lo que obligó a realizar trabajos para restablecer el suministro.

Ante esta situación, agradeció el respaldo del rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, quien facilitó la adquisición de una nueva bomba en un día, permitiendo que el servicio se restableciera y las actividades continuaran con normalidad.

Asimismo, reconoció el apoyo del Ayuntamiento de Monclova y del alcalde Carlos Villarreal, quienes proporcionaron pipas de agua mientras se solucionaba la falla.

Vargas señaló que precisamente para evitar que se repitan situaciones de este tipo, uno de los proyectos prioritarios es mejorar la infraestructura hidráulica, de manera que la Unidad Norte pueda contar con instalaciones más eficientes y garantizar el desarrollo normal de las actividades académicas.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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