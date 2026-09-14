‘Jaloneo’ en el IEC por la designación de la nueva titular de la UTPI

La designación constituye el punto final del proceso de selección pública al que se convocó el pasado 13 de julio y al cual respondieron, de acuerdo con la información difundida, 107 personas, de las cuales 84 fueron admitidas a la etapa de entrevista y valoración curricular, único filtro definido por la convocatoria para proceder a la propuesta de designación.

Los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila tenían previsto designar este lunes a la nueva persona titular de la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión, vacante desde julio pasado, pero finalmente el tema no fue incluido en el orden del día debido a la falta de consenso.

Fuentes cercanas al procedimiento confirmaron a VANGUARDIA que el proceso de entrevistas se desarrolló entre el 17 y el 27 de agosto pasado y que, a partir de las evaluaciones realizadas por las seis personas que integran actualmente el Consejo General, la Presidencia de dicho órgano tendría que plantear una propuesta en sesión del pleno.

De acuerdo con las fuentes consultadas, aunque se han barajado diversos nombres no se ha alcanzado consenso en torno a ninguno de ellos y por este motivo la propuesta de designación no fue incluida en el orden del día de la sesión de este lunes.

VANGUARDIA publicó en Semanario, su suplemento de investigación periodística, que la UTPI es la instancia con mayor volatilidad en el órgano electoral de Coahuila, pues ha tenido cinco titulares en apenas cuatro años y medio.

Tres de las personas que han encabezado dicha Unidad dijeron en entrevista que la razón por la cual renunciaron al cargo es el clima de violencia y hostigamiento laboral que despliegan quienes integran la Comision del ramo, en particular, la consejera Leticia Bravo Ostos, quien actualmente la preside.

En términos de la convocatoria expedida para someter a concurso público el cargo, el consejero Provisional del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, debe presentar al pleno del Consejo General una propuesta “tomando en consideración la valoración curricular, entrevista y los criterios que garanticen la imparcialidad y profesionalismo de las aspirantes”. Dicha propuesta deberá recibir al menos cinco votos para proceder a la designación.

En caso de no lograrse los votos necesarios, se nombrará a una persona encargada del despacho.

El tema debería ser desahogado este martes en la sesión privada que semanalmente sostienen los integrantes del Consejo General, denominada “Mesa de consejeros” y en la cual discuten previamente los asuntos en cartera.