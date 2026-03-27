Jericó Abramo impulsa reforma para frenar contenido sexual generado con IA, con énfasis en protección de niños y niñas

En entrevista con VANGUARDIA, el legislador explicó que la propuesta se sustenta en un informe de UNICEF, el cual advierte sobre el crecimiento de este tipo de violencia digital. Señaló que tan solo entre el 26 de diciembre del 2025 y el 8 de enero del 2026 se generaron 41 imágenes por segundo de tipo sexual con inteligencia artificial. Además, señaló que de acuerdo con UNICEF, las imágenes de uno de cada 25 niños en un salón de clases pudieron haber sido tomadas para hacer contenido de tipo sexual.

Ante el avance de la inteligencia artificial, el diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo Masso , planteó tres iniciativas que buscan prohibir y sancionar la creación y difusión de contenido sexual sintético generado sin consentimiento, especialmente cuando involucre a niñas, niños y adolescentes.

Abramo Masso señaló que actualmente cualquier persona puede tomar la fotografía de otra y manipularla mediante plataformas digitales para generar contenido sexual sin que exista una regulación clara que lo sancione.

“Nadie está en contra de la inteligencia artificial. Estamos en contra de que no haya una regulación que proteja el interés superior de las niñas y los niños”, señaló.

Ante ello, la propuesta legislativa busca cerrar vacíos legales mediante reformas a la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y el Código Penal Federal.

Entre los cambios planteados, se incluye la definición de “contenido sexual sintético no consentido”, así como la prohibición expresa para plataformas digitales, concesionarios y cualquier intermediario de producir, difundir o monetizar este tipo de materiales.

Asimismo, se establecen obligaciones para que las plataformas cuenten con mecanismos accesibles de denuncia, retiren contenidos en un plazo máximo de 24 horas y conserven evidencia digital para facilitar investigaciones. En el caso de menores de edad, la prohibición sería absoluta, sin excepción alguna.

En materia de datos personales, la iniciativa propone reconocer como datos sensibles elementos como la imagen, voz, rasgos faciales o biométricos cuando puedan ser utilizados para generar contenido íntimo mediante inteligencia artificial. También plantea que el consentimiento para este tipo de usos debe ser expreso, previo, informado y por escrito, además de otorgar a las víctimas el derecho a solicitar la eliminación inmediata del material.

En materia penal, la iniciativa propone reformar el Código Penal Federal para tipificar de manera explícita la creación de contenido sexual sintético sin consentimiento mediante el uso de inteligencia artificial.

Se plantea modificar los artículos 199 Octies y 199 Nonies para sancionar no solo la difusión, sino también la generación, manipulación, alteración o simulación de imágenes, audios o videos íntimos utilizando datos como fotografías, voz o rasgos biométricos de una persona real sin su autorización.