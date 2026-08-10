Jorge Alberto Piñones asume coordinación de Mejora Coahuila; prevé reforzar programas sociales

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    Jorge Alberto Piñones asume coordinación de Mejora Coahuila; prevé reforzar programas sociales
    Piñones Arsuaga señaló que algunos programas y acciones para el segundo semestre se encuentran en revisión operativa. REDES SOCIALES

Jorge Alberto Piñones Arsuaga asumió la coordinación general de Mejora Coahuila y aseguró que dará continuidad a los programas sociales y al trabajo territorial en beneficio de las familias

Tras asumir formalmente la coordinación general de Mejora Coahuila, Jorge Alberto Piñones Arsuaga afirmó que su principal encomienda será mantener y dar continuidad a la estrategia de programas sociales implementada por la administración estatal en la entidad.

El nuevo titular destacó el trabajo previo realizado en la dependencia y señaló que dará seguimiento a las acciones que se vienen ejecutando de manera directa en beneficio de las familias coahuilenses.

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“Seguir reforzando los programas sociales, este, como lo venía haciendo el gran equipo de Mejora, eh, un equipo que está muy sólido, eh, trabaja, trabajan, pues todos los días, como ustedes lo conocen, cercanos a la gente”, expresó Piñones Arsuaga.

El funcionario también reconoció la labor desempeñada de manera previa en la coordinación general de la estrategia: “Seguir fortaleciendo el gran equipo que dejó el senador Gabriel y que ahora, pues, nos toca a nosotros”.

Cuestionado sobre temas específicos como la entrega de útiles escolares, el saldo de mercaditos comunitarios e infraestructura de obra social para el segundo semestre, explicó que se encuentra en fase de revisión operativa.

Asimismo, Piñones Arsuaga manifestó su satisfacción por sumarse a la estructura territorial del programa social, conocida por el trabajo que realizan sus integrantes en los diferentes municipios del estado.

“No, pues la verdad, para mí estoy muy contento de llegar a esta gran familia de Mejora. Es un equipazo. Este, hay pura gente echada para adelante. Ustedes ya lo conocen porque viene trabajando este programa desde hace algunos años”, concluyó.

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Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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