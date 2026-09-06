Juego de estafa llega a Saltillo; advierten presencia en Elektra, Mirasierra, Soriana Coss

Un reporte ciudadano compartido a VANGUARDIA expuso que se instalaron en la sucursal sur de Elektra, cuyos empleados afirmaron que es común que intenten convencer a los clientes de entrar en el juego.

Son cerca de 15 personas que instalan en distintos puntos de la ciudad una camioneta, un toldo y una mesa en la que colocan los supuestos premios y el tablero de juego.

Una estafa que simula un juego en el que se pueden ganar premios como celulares o televisiones y que ha sido reportado en otras ciudades, llegó recientemente a Saltillo .

Este medio además pudo conocer que también se les ha visto en Mirasierra, Arteaga, Soriana Coss, Walmart Reforma y la Plaza de las Ciudades Hermanas.

Un empleado de Elektra, que pidió su anonimato para dar la entrevista, afirmó que llegó a jugar y darse cuenta muy rápido de que se trataba de un juego sin salida, en el que solo se puede perder y nunca conseguir los premios prometidos.

¿CÓMO FUNCIONA LA ESTAFA?

Una de las personas intenta convencer a los clientes para que se acerquen a la carpa y jueguen, ofreciéndoles que se les regalan los primeros cuatro tiros.

Ya en la carpa, explican que el objetivo del juego es sumar 100 puntos; sin embargo, en los dados hay números positivos y negativos, lo que dificulta llegar a la meta.

“Haces un acumulado, pero como también te da, también te quita puntos. Entonces ahí está el truco. Entonces a final de cuentas nunca juntas los puntos necesarios para ganar algo. Y pues ese es el negocio a final de cuentas”, expuso el empleado a VANGUARDIA.

Agregó que, una vez que se terminan los tiros de regalo, comienzan a intentar convencerte de pagar el siguiente turno, desde 100 pesos, a lo cual mucha gente accede, pues los posibles premios son atractivos.

“Sí son atractivos, porque pues dices tú un dron por 100 pesos, una pantalla, una bocina y están a la vista. Físicamente sí están los productos, pero a final de cuentas nadie gana por lo mismo, porque pues a como te da, también te quita puntos los dados. Entonces ahora sí que es juego psicológico ahí”, agregó el empleado.

Explicó también que, pasados ciertos turnos, el monto por los tiros va incrementando con la promesa de que se está cerca del premio, lo que hace que las personas estafadas sigan en el juego.

A su vez, indicó que en su primer turno, los dados le dieron 20 puntos negativos, por lo que empezó a sospechar que iba a ser imposible alcanzar los 100.

Otros empleados de la tienda expusieron que es común encontrarlos en esa sucursal los días viernes o sábados y que han conocido personas a las que les han cobrado hasta 2 mil 500 pesos.

Además, afirmaron que es común ver que se retiran de los lugares con mucha rapidez, guardando toldos, mesas y premios con facilidad.

SE REPORTA EN OTRAS CIUDADES

Con un modus operandi similar, aunque con un juego de canicas, la práctica se ha reportado en otros estados del país como el Estado de México, Aguascalientes, Chihuahua o Nuevo León.

En todos aparecen elementos comunes detectados en estos fraudes, como tableros manipulados, reglas cambiantes o ambiguas, presión grupal para seguir pagando o premios que nunca se entregan.

En redes sociales se han compartido múltiples testimonios en los que usuarios advierten que perdieron hasta 23 mil pesos en el incremento de la deuda para seguir jugando.