La Carrera Guadalupana de Monclova une de nuevo a miles en una noche de fe y agradecimiento

Coahuila
/ 11 diciembre 2025
    La Carrera Guadalupana de Monclova une de nuevo a miles en una noche de fe y agradecimiento
    La joven corredora Nataly Gámez, de 16 años, obtuvo el primer lugar femenil en la edición 2025. FOTO: LIDIET MEXICANO/VANGUARDIA

La edición 65 de la Carrera Guadalupana reunió a más de dos mil corredores en un recorrido que culminó con una misa especial por el Día de la Virgen de Guadalupe

MONCLOVA, COAH.- La noche se iluminó sola. No hizo falta más que el paso constante de miles de corredores avanzando por la Avenida Monterrey para recordar por qué la Carrera Guadalupana sigue siendo una de las tradiciones más queridas de Monclova. En 2025, la edición número 65 volvió a reunir a familias, clubes y fieles que corren no por competencia, sino por agradecimiento.

$!Familias, clubes y fieles participaron en la Carrera Guadalupana.
Familias, clubes y fieles participaron en la Carrera Guadalupana. FOTO: LIDIET MEXICANO/VANGUARDIA

El contingente partió rumbo al monumento del Ave Fénix, justo frente a lo que fue Altos Hornos de México, en un recorrido que año con año mueve a la ciudad entera. Algunos iban con lámparas o con la simple luz del celular; otros cargaron la imagen de la Virgen de Guadalupe. Todos corrieron con la misma intención: llegar y dar gracias.

Carlos Alejandro Guerrero, integrante del Club Chu Ani Sorachi y uno de los organizadores, explicó que la respuesta volvió a superar sus expectativas. “Llevamos seis años organizándola como club, junto con Shanny y Orduña Team. Registrados fueron 1,800, pero yo calculo más de dos mil. La gente ya hizo suya la carrera y eso nos obliga a cuidarla”, compartió.

Entre la multitud destacó una joven que ya empieza a escribir su propia historia dentro de esta tradición: Nataly Gámez, de 16 años. Este año se quedó con el primer lugar femenil, luego de que en 2024 había alcanzado el segundo sitio. “Yo agradezco a la Virgen que tengo salud, poder despertar todos los días, poder entrenar y disfrutar lo que hago, que es correr”, dijo con la voz todavía agitada, pero con la mirada firme de quien sabe que cada kilómetro tiene su motivo.

$!La Carrera Guadalupana une de nuevo a miles en una noche de fe y agradecimiento.
La Carrera Guadalupana une de nuevo a miles en una noche de fe y agradecimiento. FOTO: LIDIET MEXICANO/VANGUARDIA

Al llegar a la meta, el ambiente cambió del esfuerzo a la reflexión. El obispo Hilario González ofició una misa especial por el Día de la Virgen de Guadalupe, donde corredores y familias se reunieron para cerrar la noche con un momento de oración.

La Carrera Guadalupana volvió a demostrar que en Monclova la fe también se corre. Se siente en los pasos, en los silencios, en las promesas que cada año se renuevan y en las historias que hacen que esta tradición siga viva y creciendo.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

