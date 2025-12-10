Rodada por los Derechos Humanos recorre el Centro Histórico de Saltillo

La rodada–caminata organizada este 10 de diciembre por el colectivo Transporte Digno Saltillo convirtió las calles del Centro Histórico en un mapa vivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a 77 años de su promulgación. En el recorrido participaron también integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) y personal de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC), quienes acompañaron las estaciones y los mensajes sobre la importancia de ejercer estos derechos de forma cotidiana.

TE PUEDE INTERESAR: Transporte Digno Saltillo impulsa la movilidad activa e instala espacio para bicicletas en el Centro de la ciudad

Marco Hernández, integrante de la agrupación convocante, explicó que cada estación del trayecto representó un derecho distinto, desde la movilidad hasta la vida digna. “Lo que perseguimos es que la gente vaya comprendiendo que los derechos humanos son progresivos y son interdependientes; o son todos o es ninguno”, señaló al inicio de la actividad.

La salida fue en Estación Libertad, donde se habló del derecho a la movilidad. Luego avanzaron hacia la Secretaría de Salud Estatal, la Alameda, la Benemérita Escuela Normal, la Catedral, Casa Juárez, Casa Daimler, la Oficialía del Registro Civil, el MUSAVE y Palacio de Gobierno, para finalizar en la Comisión de Derechos Humanos. Cada parada sirvió para explicar por qué esos espacios simbolizan un derecho humano y qué implica ejercerlo.