Rodada por los Derechos Humanos recorre el Centro Histórico de Saltillo
Localizaciones
Colectivos civiles llaman a defender la universalidad de los derechos, tras hallar borrados los mensajes pintados en el trayecto
La rodada–caminata organizada este 10 de diciembre por el colectivo Transporte Digno Saltillo convirtió las calles del Centro Histórico en un mapa vivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a 77 años de su promulgación. En el recorrido participaron también integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) y personal de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC), quienes acompañaron las estaciones y los mensajes sobre la importancia de ejercer estos derechos de forma cotidiana.
Marco Hernández, integrante de la agrupación convocante, explicó que cada estación del trayecto representó un derecho distinto, desde la movilidad hasta la vida digna. “Lo que perseguimos es que la gente vaya comprendiendo que los derechos humanos son progresivos y son interdependientes; o son todos o es ninguno”, señaló al inicio de la actividad.
La salida fue en Estación Libertad, donde se habló del derecho a la movilidad. Luego avanzaron hacia la Secretaría de Salud Estatal, la Alameda, la Benemérita Escuela Normal, la Catedral, Casa Juárez, Casa Daimler, la Oficialía del Registro Civil, el MUSAVE y Palacio de Gobierno, para finalizar en la Comisión de Derechos Humanos. Cada parada sirvió para explicar por qué esos espacios simbolizan un derecho humano y qué implica ejercerlo.
Hernández recordó que desde 2023 el colectivo realiza actividades distintas para visibilizar la Declaración Universal. Antes, una dinámica en la que niñas y niños estampaban sus manos en un pendón para escribir qué significan para ellos los derechos humanos. “Hay muchas maneras de promocionarlos —dijo— porque pareciera que la gente sabe que existen, pero no sabe cuáles son”.
Pero al llegar hoy a varios puntos del recorrido, la agrupación encontró borradas las frases que habían pintado la noche anterior con pintura acrílica. Desaparecieron los mensajes en Casa Juárez —derecho a la vivienda—, en Casa de reclutamiento de Daimler —derecho al trabajo—, en la banqueta de Catedral —derecho a la creencia— y en el Árbol de la Esperanza, donde habían hablado del derecho a una vida digna.
Para Hernández, lo ocurrido no solo fue un borrado físico. “Debemos recordar: no porque las borres, los derechos humanos se borran”, expresó. El caso del Árbol de la Esperanza resultó especialmente simbólico por la relación con las personas desaparecidas. “Así como tenemos un nombre al nacer, tenemos que tener un epitafio al morir. Cuando alguien desaparece, su huella queda suspendida, y eso no es digno”, dijo.
El activista insistió en que las personas deben asumirse como sujetas de derechos y exigir a las autoridades su garantía. “Las autoridades no otorgan derechos, porque naces con ellos. Lo que tienen que hacer es protegerlos, promoverlos y garantizarlos”, señaló. Recordó que cuando no se defienden, hay retrocesos.
Al finalizar el recorrido frente a la CDHEC, el llamado fue claro: la defensa cotidiana es indispensable. “Seguir haciéndolo, seguir caminando, seguir luchando. Porque si nos quedamos en el click, esto no va a cambiar”, afirmó Hernández.