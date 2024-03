¿La conoces? Buscan conservar histórica hacienda de Santa María en Ramos Arizpe con turismo

A pesar de estar a solo media hora en coche del centro de Saltillo, el sitio no ha sido adaptado para el turismo, pues no se han instalado nomenclaturas ni letreros informativos, como sí ocurre en otros sitios turísticos de Coahuila.

“Si nosotros pudiéramos hacer lo que le falta, pero serían millones de pesos. No nos ajustamos nosotros que no tenemos, menos para la capilla. Todo lo de afuera está (por la última restauración), pero falta el piso y faltan los retablos que esos sí tienen que ser con restauradores especiales para eso”, expresó María Orozco Martínez.

“Si nos preguntamos qué sería de Europa , por ejemplo, sin su patrimonio cultural, ¿a qué acudirían los turistas? ¿Cuál sería entonces en España , por ejemplo, el gran movimiento económico que implica el turismo? No habría nada si no habría patrimonio” , señaló.

Al respecto, consideró que quienes han hecho el recorrido salen con una perspectiva muy diferente respecto a sus orígenes y su actualidad, buscando constantemente volver a ir al sitio.

Rodríguez agregó que el valor del patrimonio se da a través de su conocimiento, lo cual es necesario para tener una mejor sociedad.

“Me dicen ‘¿por qué la gente no se manifiesta cuando está en estas condiciones el patrimonio?’ Porque a la gente no le importa. ¿Por qué no le importa? Porque no conoce, no sabe que es valioso y no sabe que le va a retribuir socialmente. ¿Cómo le retribuye? Yo tengo una sociedad más unida, más fuerte, más entendida, más entrelazada”, puntualizó.