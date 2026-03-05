La Universidad Autónoma de Coahuila designa nueva titular en Metalurgia y renueva liderazgo académico en Unidad Norte

MONCLOVA, COAH.- Durante una gira de trabajo por esta ciudad, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, tomó protesta a la maestra Juanita Yazmín Guevara Chávez como directora de la Facultad de Metalurgia, así como a Édgar Julián Hernández Cardona como presidente de la Academia de Directores de la Unidad Norte.

El acto protocolario se llevó a cabo en la Unidad de Seminarios, con la presencia del coordinador de la Unidad Norte, Luis Carlos Talamantes, y representantes de la comunidad universitaria.

En su mensaje, el rector destacó que el prestigio de esta institución formadora de ingenieras e ingenieros se sostiene gracias al trabajo cotidiano de estudiantes, docentes y personal administrativo, quienes contribuyen a consolidar un proyecto educativo que impacta directamente en el desarrollo industrial de Coahuila y del país.

Asimismo, reconoció el proceso interno mediante el cual fue elegida la nueva titular de la Facultad de Metalurgia, al señalar que representa un ejemplo de cómo la construcción de consensos fortalece los proyectos académicos.

“Maestra Juanita Yazmín Guevara Chávez, estoy seguro de que, con su experiencia académica y el trabajo conjunto de esta comunidad universitaria, la Facultad de Metalurgia continuará fortaleciendo sus proyectos de formación, investigación y vinculación”, expresó.

PARTICIPACIÓN FEMENINA AVANZA EN ÁREAS ESTRATÉGICAS

Pimentel Martínez subrayó que la Universidad Autónoma de Coahuila mantiene confianza plena en el liderazgo de sus universitarias, lo cual se refleja en la actual integración directiva de la Unidad Norte, donde nueve mujeres encabezan unidades académicas, lo que representa más del 50 por ciento de sus direcciones.

Destacó que históricamente las ingenierías y las disciplinas vinculadas a la industria han sido campos donde la presencia femenina ha tenido que abrirse camino con determinación, por lo que la llegada de una mujer a la dirección de la Facultad de Metalurgia representa un avance significativo en la consolidación de su participación en estas áreas del conocimiento.

NUEVA ETAPA INSTITUCIONAL EN LA FACULTAD DE METALURGIA

Por su parte, la directora Juanita Yazmín Guevara Chávez agradeció la confianza de la comunidad universitaria y afirmó que su nombramiento marca el inicio de una nueva etapa institucional basada en el diálogo y el trabajo colaborativo.