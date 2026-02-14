Lala se pone romántica; la productora de leche de Torreón modifica su logo y le agrega un corazón por el Día de San Valentín

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 14 febrero 2026
    Lala se pone romántica; la productora de leche de Torreón modifica su logo y le agrega un corazón por el Día de San Valentín
    La icónica mariposa de Lala se transforma en corazón como parte de su estrategia especial por San Valentín. CORTESÍA

La marca nacida en Coahuila modifica temporalmente su logo para conectar emocionalmente con sus consumidores y reforzar su posicionamiento en una de las fechas más significativas del calendario

Este Día de San Valentín, Grupo Lala apuesta por el poder simbólico de su identidad visual: su emblemática mariposa se convierte temporalmente en un corazón, como una declaración de cercanía con las familias mexicanas.

Más que un ajuste gráfico, la intervención forma parte de una estrategia de branding culturalmente relevante, diseñada para generar conversación y fortalecer el vínculo emocional con sus consumidores en una fecha donde el amor y la amistad dominan la narrativa social.

TE PUEDE INTERESAR: Figura Coahuila en el top 10 de matrimonios... y en el de divorcios

Fundada en la región de La Laguna, en el norte del país, la compañía nació entre 1949 y 1950 en Torreón como Pasteurizadora La Laguna, una cooperativa de ganaderos locales. El nombre “Lala” proviene precisamente de la abreviación de esa región. Hoy, la empresa se ha consolidado como un referente mexicano con presencia internacional.

BRANDING DINÁMICO Y CONEXIÓN EMOCIONAL

El cambio de la mariposa por un corazón responde a una lógica estratégica: adaptar uno de sus activos más reconocibles a un momento cultural clave. En términos de marketing, la acción apunta a incrementar recordación, engagement y afinidad, demostrando que el branding no es estático, sino flexible y sensible al contexto.

San Valentín representa una oportunidad para celebrar los vínculos cotidianos: la familia en el desayuno, la mesa compartida, el vaso y la leche como binomio inseparable. Bajo esa narrativa, la marca convierte su símbolo en una extensión visual de ese “match” perfecto que forma parte de la vida diaria de millones de hogares.

“Entendemos que las fechas especiales tienen un significado profundo para nuestros consumidores. San Valentín es una celebración de vínculos y de lo que nos une. Por eso decidimos hackear nuestro logo y transformar nuestra mariposa en un corazón. Cambiamos nuestro logo a dos pisos hace unos meses, y este tipo de acciones demuestran que el cambio es más profundo, estamos listos para ser protagónicos y estar en todas las fechas relevantes de nuestros consumidores”, señaló Claudia Patricia Reyes, directora de Masterbrand de Grupo Lala.

DE LA LAGUNA AL CORAZÓN DE LOS HOGARES DE MÉXICO

La intervención visual también refuerza la narrativa histórica de la empresa: una marca nacida en el norte del país que ha construido su posicionamiento a partir de valores asociados con unión, tradición y presencia cotidiana.

TE PUEDE INTERESAR: Rosas y sonrisas: Policía Estatal celebra el 14 de febrero en Monclova

Al modificar temporalmente su logotipo, Lala no solo capitaliza una fecha comercial estratégica; reafirma su intención de estar presente en los momentos significativos y ordinarios de las personas, integrando el lenguaje emocional al centro de su identidad corporativa.

Este San Valentín, la compañía no se limita a sumarse a la conversación: convierte el amor en parte explícita de su marca.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Amor
14 de febrero

Localizaciones


Torreon, Coahuila

Organizaciones


Grupo Lala

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
AMLO: Adulado

AMLO: Adulado
true

POLITICÓN: El ruido vino desde adentro... y cayó Marx Arriaga
Coahuila tiene la novena tasa más alta de matrimonios y la cuarta más alta de divorcios por cada mil habitantes en México.

Figura Coahuila en el top 10 de matrimonios... y en el de divorcios
Autoridades de diferentes órdenes realizaron el operativo

Catean agencia de viajes en Saltillo
Clínicas particulares y farmacias de Saltillo indicaron que actualmente no cuentan con la vacuna contra el sarampión.

Vacuna contra el sarampión no está disponible actualmente en clínicas y farmacias privadas de Saltillo
El sindicato titular del contrato colectivo exigirá condiciones justas para los trabajadores.

Monclova: autorizan al sindicato estar en la subasta que definirá el futuro de AHMSA
El “oído de avión” es un término genérico que engloba diversos síntomas.

Por qué duelen los oídos en los aviones y cómo prevenirlo
Despertarse con energía no depende únicamente de la cantidad de horas dormidas, sino de la calidad del descanso.

¿Te despiertas agotado? El celular sabotea tu sueño