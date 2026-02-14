Lala se pone romántica; la productora de leche de Torreón modifica su logo y le agrega un corazón por el Día de San Valentín

Este Día de San Valentín, Grupo Lala apuesta por el poder simbólico de su identidad visual: su emblemática mariposa se convierte temporalmente en un corazón, como una declaración de cercanía con las familias mexicanas.

Más que un ajuste gráfico, la intervención forma parte de una estrategia de branding culturalmente relevante, diseñada para generar conversación y fortalecer el vínculo emocional con sus consumidores en una fecha donde el amor y la amistad dominan la narrativa social.

Fundada en la región de La Laguna, en el norte del país, la compañía nació entre 1949 y 1950 en Torreón como Pasteurizadora La Laguna, una cooperativa de ganaderos locales. El nombre “Lala” proviene precisamente de la abreviación de esa región. Hoy, la empresa se ha consolidado como un referente mexicano con presencia internacional.

BRANDING DINÁMICO Y CONEXIÓN EMOCIONAL

El cambio de la mariposa por un corazón responde a una lógica estratégica: adaptar uno de sus activos más reconocibles a un momento cultural clave. En términos de marketing, la acción apunta a incrementar recordación, engagement y afinidad, demostrando que el branding no es estático, sino flexible y sensible al contexto.

San Valentín representa una oportunidad para celebrar los vínculos cotidianos: la familia en el desayuno, la mesa compartida, el vaso y la leche como binomio inseparable. Bajo esa narrativa, la marca convierte su símbolo en una extensión visual de ese “match” perfecto que forma parte de la vida diaria de millones de hogares.

“Entendemos que las fechas especiales tienen un significado profundo para nuestros consumidores. San Valentín es una celebración de vínculos y de lo que nos une. Por eso decidimos hackear nuestro logo y transformar nuestra mariposa en un corazón. Cambiamos nuestro logo a dos pisos hace unos meses, y este tipo de acciones demuestran que el cambio es más profundo, estamos listos para ser protagónicos y estar en todas las fechas relevantes de nuestros consumidores”, señaló Claudia Patricia Reyes, directora de Masterbrand de Grupo Lala.

DE LA LAGUNA AL CORAZÓN DE LOS HOGARES DE MÉXICO

La intervención visual también refuerza la narrativa histórica de la empresa: una marca nacida en el norte del país que ha construido su posicionamiento a partir de valores asociados con unión, tradición y presencia cotidiana.

Al modificar temporalmente su logotipo, Lala no solo capitaliza una fecha comercial estratégica; reafirma su intención de estar presente en los momentos significativos y ordinarios de las personas, integrando el lenguaje emocional al centro de su identidad corporativa.

Este San Valentín, la compañía no se limita a sumarse a la conversación: convierte el amor en parte explícita de su marca.