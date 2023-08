Lamenta Canacintra Coahuila Sureste retroceso educativo en México con la 4T

La Canacintra Coahuila Sureste cuestionó el retroceso del país en varios temas, principalmente en el educativo, pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eliminó los mecanismos de evaluación educativa y ahora imprimen libros con un contenido de adoctrinamiento, más que de aprendizaje.

“Hay versiones de que ahora vamos a ser seguidores de Carl Marx, que vamos a tener el comunismo como la meta del desarrollo de nuestra sociedad en los nuevos libros, pero no los han sacado”, lamentó Eduardo Garza Martínez, presidente de Canacintra.

El contenido de los textos adoctrina en temas políticos, sexuales y religiosos, lo que consideró reprobable, pues deben elaborarse por consenso y desarrollarse por expertos, centrados en el desarrollo de la ciencia y el desarrollo social de los niños.

“No tenemos que estar importando ideologías de otros países”, refirió, y cuestionó que se le reste importancia a la enseñanza de las matemáticas y del español.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Los Mandamientos de AMLO en los Libros de Texto Gratuitos?... ‘si enseñan el credo de la 4T está rebién’, asegura (video)

“Horrible. ¡Qué triste! Ya tenemos de por sí una educación que en los últimos 5 años ha ido de mal en peor, con el desarrollo, con echar para atrás toda la reforma educativa, no hay evaluación, no hay crítica hacia el interior y ahora imponer ideológicamente cosas y que no se puntualice sobre la importancia de nuestro idioma y de las matemáticas”.

Las próximas generaciones de jóvenes con una deficiencia educativa verán reducidas sus expectativas de desarrollo personal y profesional, porque no tendrán los estándares para colocarse en empleos mejor remunerados. Los contenidos podrán ser aceptados en otros lugares del país, pero en Coahuila no, si no sirven deberán cambiarse, expresó.

“En Coahuila no nos dejamos. Hago un llamado a las autoridades estatales para que se pongan muy abusadas y si es cierto lo que se comenta a nivel nacional, que busquemos una alternativa, pero nuestros muchachos tienen que recibir una educación de calidad para tener una inserción directa en el gran mercado de trabajo que estamos desarrollando”.

Agregó que los jóvenes no quieren “entrarle” a las áreas de ingeniería y técnicas donde hay mayores necesidades en el desarrollo de procesos de innovación y desarrollo científico, y los cambios educativos del Gobierno Federal no favorecen a ello.

“Ya hemos visto todos los fracasos en educación, salud e infraestructura, estamos viendo terminar tristemente un sexenio que no abona nada al desarrollo del país, analicen el crecimiento total del país, no vamos a llegar ni al 1%... si el señor quiere allá en Macuspana, que haga lo que le dé su gana, pero aquí no va a venir a hacer lo que él quiera”, dijo, al señalar que en lo personal opina que la 4T debe salir del Gobierno Federal.