Lanzan hoy la campaña de preinscripción extemporánea en Coahuila, para niños que no fueron inscritos en marzo

Este miércoles la Secretaría de Educación de Coahuila emprenderá una campaña de preinscripción extemporánea, para todos aquellos niños que no fueron inscritos en el pasado mes de marzo, así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Francisco Saracho Navarro.

“Aquellos niños que no lograron inscribirse los tenemos detectados, vamos a ver los motivos por los cuales no lograron pre-inscribirse, que pueden ser niños que se fueron a otras escuelas, que se cambiaron de Estado, pero bueno, debemos tener con exactitud el motivo por el que no se inscribieron”, dijo El Secretario de Educación.

Se trata de poco más de 5 mil 300 niños de Educación Básica en todo el Estado que no realizaron o no concluyeron su proceso de preinscripción al siguiente peldaño educativo, por lo que los padres de familia podrán realizarlo.

“Hay infinidad de motivos por los cuales no lograron o no hicieron su pre-inscripción; puede ser que el padre de familia lo dejó al último, nos faltan, de acuerdo con las metas que teníamos, cerca de 3 mil 300 alumnos de sexto de Primaria a primero de Secundaria”, afirmó.

Recordó que desde el 3 de mayo se comenzó la asignación de los lugares de las escuelas luego de la preinscripción que se dio en febrero.

Sobre el regreso a clases presenciales, señaló que fueron más de 560 mil los alumnos que iniciaron con tranquilidad actividades 100 por ciento presenciales este lunes.

CLASES 100% PRESENCIALES

Este lunes se reportó la operación al 100 por ciento de 3 mil 700 escuelas del nivel Básico en todo Coahuila, sin ningún tipo de contratiempo y sin registros de contagios, señaló el titular de la Secretaría de Educación del Estado, Francisco Saracho Navarro.

“Los estudiantes ya regresaron de forma presencial; es un paso importante que hemos dado en vísperas del cierre del ciclo escolar, al que le faltan dos semanas de mayo y el mes de junio, por lo que era importante tomar esta decisión después de lo que se vivió durante la pandemia”, explicó.