SSP Coahuila: detectan 40% menos llamadas falsas al 911 tras nuevo software

Coahuila
/ 9 diciembre 2025
    SSP Coahuila: detectan 40% menos llamadas falsas al 911 tras nuevo software
    El secretario de Seguridad en Coahuila, Hugo Eduardo Gutiérrez, informó que el nuevo software del 911 ha logrado eliminar el 40% de las llamadas falsas y mejorar los tiempos de respuesta. FOTO: ARCHIVO

El Secretario de Seguridad informó que la depuración tecnológica permitió reducir las llamadas falsas al 911 y elevar a más del 80% la atención efectiva

El secretario de Seguridad en Coahuila, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, informó que la implementación del nuevo software para filtrar reportes falsos ya muestra resultados medibles. “El 40% de llamadas falsas ya las eliminamos”, dijo. Agregó que este tipo de llamadas saturaban la línea de emergencias e impedían atender oportunamente a personas que realmente requerían auxilio.

TE PUEDE INTERESAR: FGE advierte baja inmediata a elementos que intenten extorsionar en carreteras de Coahuila

Afirmó que la herramienta tecnológica, acompañada de capacitación al personal del 911, permitió aumentar la capacidad de respuesta. “Nos ha permitido ya atender arriba del 80% de las llamadas que llegan al 911”. Recordó que las falsas alertas no solo entorpecen la atención de delitos, sino de siniestros, accidentes, incendios o solicitudes de ambulancia.A veces es lamentable no poder atender en tiempo y forma a la gente que realmente tiene una petición de auxilio”, dijo.

Sobre el perfil de quienes realizan llamadas de broma, indicó que existe una variedad de casos. “Sí hay menores de edad, sobre todo muchachos adolescentes, pero también hemos recibido de algunos adultos”, comentó. Aunque existe un tipo penal para sancionar el mal uso del número de emergencias, señaló que “a últimas fechas no hemos tenido” personas detenidas; el último aseguramiento ocurrió hace aproximadamente tres años.

El secretario insistió en que la ciudadanía debe dimensionar el impacto que una llamada falsa puede tener en casos donde cada minuto cuenta. “Es un sinnúmero de atenciones las que se ven en el sistema estatal de emergencias”, dijo, por lo que llamó a evitar este tipo de prácticas que ponen en riesgo a quienes sí enfrentan una situación real.

Finalmente reiteró que el sistema estatal de emergencias seguirá reforzando su operación para privilegiar la respuesta inmediata. “Se trata de realizar siempre las cosas para beneficio de la ciudadanía y mejorarles la calidad de vida”.

Temas


Seguridad
911

Localizaciones


Coahuila

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Alcalde destacó que Saltillo es ‘la capital más segura del país’.

Saltillo: Javier Díaz presenta informe, destaca avances en seguridad, servicios, movilidad y atención social
Eagle Pass se prepara para recibir a la caravana de paisanos que cruzaran a México para pasar las fiestas de Navidad.

Eagle Pass emite recomendaciones para los paisanos que cruzarán a México
El fiscal señaló que no se han presentado casos recientes, pero existen los protocolos para atender casos.

FGE advierte baja inmediata a elementos que intenten extorsionar en carreteras de Coahuila

La diputada Guadalupe Oyervides, izquierda, fue quien presentó la propuesta legislativa.

Coahuila: Diputada propone que mujeres puedan pedir protección sin límites territoriales
Más de mil 200 personas, entre taxistas y conductores de plataformas digitales, participaron en la peregrinación organizada por la UNTA rumbo al recinto guadalupano.

Más de mil 200 trabajadores de la UNTA cumplen tradición guadalupana en Saltillo

Jiménez dijo que el trabajo en equipo ha abonado a cumplir sus compromisos de campaña.

Saltillo es la mejor capital de todo México: Manolo Jiménez
Sheinbaum, la salvavidas

Sheinbaum, la salvavidas
A pesar del incremento de quejas, la emisión de recomendaciones se mantuvo a la baja respecto al año anterior.

Incrementaron en 2025 quejas por violaciones a los derechos humanos en Coahuila; CDHEC presenta informe