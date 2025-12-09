SSP Coahuila: detectan 40% menos llamadas falsas al 911 tras nuevo software

El secretario de Seguridad en Coahuila, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, informó que la implementación del nuevo software para filtrar reportes falsos ya muestra resultados medibles. “El 40% de llamadas falsas ya las eliminamos”, dijo. Agregó que este tipo de llamadas saturaban la línea de emergencias e impedían atender oportunamente a personas que realmente requerían auxilio.

TE PUEDE INTERESAR: FGE advierte baja inmediata a elementos que intenten extorsionar en carreteras de Coahuila

Afirmó que la herramienta tecnológica, acompañada de capacitación al personal del 911, permitió aumentar la capacidad de respuesta. “Nos ha permitido ya atender arriba del 80% de las llamadas que llegan al 911”. Recordó que las falsas alertas no solo entorpecen la atención de delitos, sino de siniestros, accidentes, incendios o solicitudes de ambulancia. “A veces es lamentable no poder atender en tiempo y forma a la gente que realmente tiene una petición de auxilio”, dijo.

Sobre el perfil de quienes realizan llamadas de broma, indicó que existe una variedad de casos. “Sí hay menores de edad, sobre todo muchachos adolescentes, pero también hemos recibido de algunos adultos”, comentó. Aunque existe un tipo penal para sancionar el mal uso del número de emergencias, señaló que “a últimas fechas no hemos tenido” personas detenidas; el último aseguramiento ocurrió hace aproximadamente tres años.

El secretario insistió en que la ciudadanía debe dimensionar el impacto que una llamada falsa puede tener en casos donde cada minuto cuenta. “Es un sinnúmero de atenciones las que se ven en el sistema estatal de emergencias”, dijo, por lo que llamó a evitar este tipo de prácticas que ponen en riesgo a quienes sí enfrentan una situación real.

Finalmente reiteró que el sistema estatal de emergencias seguirá reforzando su operación para privilegiar la respuesta inmediata. “Se trata de realizar siempre las cosas para beneficio de la ciudadanía y mejorarles la calidad de vida”.