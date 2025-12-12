$!Lleva región del Río Bravo 36 meses de sequía, de donde procede el agua que México entrega a EU

La región hidrológico-administrativa (RHA) Río Bravo, de donde procede el agua que México entrega a Estados Unidos conforme al tratado bilateral de 1944, ha registrado condiciones de sequía durante los últimos 36 meses, de acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En promedio, entre diciembre de 2022 y noviembre de 2025, el 55.6 por ciento de la superficie de la región ha registrado insuficiencia de lluvia, y el 23.7 por ciento, sequía extrema o excepcional, los grados más severos.

Los niveles más altos de sequía tuvieron lugar en septiembre de 2023, cuando la proporción de territorio afectado alcanzó 85.6 por ciento, y en mayo de 2024, cuando llegó a 80 por ciento.

Y mayor proporción de superficie afectada por sequía extrema o excepcional se registró en abril y marzo de este año, con 67.6 y 60.3 por ciento, respectivamente.