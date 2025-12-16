Afirma Sheinbaum que se analizarán los alcances del decreto de Trump sobre fentanilo

    Afirma Sheinbaum que se analizarán los alcances del decreto de Trump sobre fentanilo
    Afirmó que la investigación y sanción de los delitos es responsabilidad de las fiscalías y los jueces, aunque recalcó que resulta igual de necesario atender las causas que originan el uso de sustancias. FOTO: ESPECIAL

Uno de los aspectos que deberán analizarse es cómo la medida podría incidir en el empleo legal del fentanilo, considerando que en determinadas prácticas médicas se utiliza como anestésico

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum, en el marco del decreto emitido por Donald Trump, sobre si considerar al fentanilo como un arma de destrucción masiva, planteó la necesidad de analizar a fondo el alcance de la determinación, ya que una vertiente corresponde a una propuesta de modificación legal y otra a un decreto del Ejecutivo.

Entre los puntos a evaluar está el impacto que podría tener en el uso permitido del fentanilo, dado que en ciertos contextos médicos funciona como anestésico.

En su mensaje, reiteró la postura de México de que, aunque es indispensable combatir las redes dedicadas a producir y traficar drogas, el eje central debe ser la prevención y la atención de los factores que llevan a las adicciones.

Advirtió que, aun cuando el fentanilo sea catalogado como un arma letal, sin cambios de fondo en las condiciones que empujan al consumo, el problema persistirá, ya sea con esta sustancia u otras que surjan.

Señaló que la persecución de los delitos corresponde a las fiscalías y al Poder Judicial, pero subrayó que también es indispensable comprender y enfrentar los factores que llevan al consumo de drogas.

Añadió que, mientras no se atiendan esas raíces, el problema se repetirá con el fentanilo u otras sustancias.

Indicó que muchas veces el uso de drogas responde a una forma de evasión ante la realidad y está vinculado con temas de salud mental, vínculos familiares, formación en valores y educación, por lo que insistió en la necesidad de atender el trasfondo social.

Por otro lado, al ser cuestionada sobre el nombramiento del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como representante para América del Norte del Partido Acción Nacional, la presidenta optó por no emitir opinión y se limitó a decir que corresponde a ese partido dar las explicaciones.

