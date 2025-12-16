Afirma Sheinbaum que se analizarán los alcances del decreto de Trump sobre fentanilo

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum, en el marco del decreto emitido por Donald Trump, sobre si considerar al fentanilo como un arma de destrucción masiva, planteó la necesidad de analizar a fondo el alcance de la determinación, ya que una vertiente corresponde a una propuesta de modificación legal y otra a un decreto del Ejecutivo.

Entre los puntos a evaluar está el impacto que podría tener en el uso permitido del fentanilo, dado que en ciertos contextos médicos funciona como anestésico.

TE PUEDE INTERESAR: Realiza Gobierno de Sheinbaum inicio de sorteos de viviendas a personas sin acceso al Infonavit

En su mensaje, reiteró la postura de México de que, aunque es indispensable combatir las redes dedicadas a producir y traficar drogas, el eje central debe ser la prevención y la atención de los factores que llevan a las adicciones.

Advirtió que, aun cuando el fentanilo sea catalogado como un arma letal, sin cambios de fondo en las condiciones que empujan al consumo, el problema persistirá, ya sea con esta sustancia u otras que surjan.