Limpian rejillas en principales vialidades de Saltillo para evitar taponamientos durante lluvias

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    Limpian rejillas en principales vialidades de Saltillo para evitar taponamientos durante lluvias
    Personal retira basura, hojas y tierra que pueden obstruir las rejillas durante las lluvias. CORTESÍA

El Gobierno Municipal hizo un llamado a la población para evitar arrojar basura en calles

Ante las lluvias registradas en la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene un operativo de limpieza en rejillas y sistemas de captación pluvial ubicados en distintos sectores, con el propósito de reducir obstrucciones y facilitar el flujo del agua.

Cuadrillas municipales trabajan en vialidades de alta circulación, entre ellas los bulevares Fundadores, Luis Donaldo Colosio, Antonio Cárdenas, Venustiano Carranza y Nazario S. Ortiz Garza, además del periférico Luis Echeverría Álvarez y la calzada Antonio Narro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/limpian-arroyo-ceballos-y-refuerzan-pasos-peatonales-en-el-centro-historico-de-saltillo-BA23895361
$!El Gobierno Municipal llamó a evitar tirar basura en calles para prevenir taponamientos.
El Gobierno Municipal llamó a evitar tirar basura en calles para prevenir taponamientos. CORTESÍA

Los trabajos consisten principalmente en retirar basura, tierra, hojas y otros residuos que se acumulan en las rejillas y que, durante las precipitaciones, pueden ser arrastrados por el agua y provocar taponamientos.

Las labores forman parte de las acciones de mantenimiento que se realizan en diferentes puntos de Saltillo para mantener despejados los sistemas de captación y contribuir al desalojo del agua durante los episodios de lluvia.

$!Cuadrillas municipales retiran basura y sedimentos de rejillas para favorecer el desalojo del agua.
Cuadrillas municipales retiran basura y sedimentos de rejillas para favorecer el desalojo del agua. CORTESÍA

El Gobierno Municipal también hizo un llamado a la población para evitar arrojar basura en calles, banquetas y espacios públicos, debido a que los residuos pueden terminar en las rejillas pluviales y afectar su funcionamiento.

$!Cuadrillas municipales realizan labores de limpieza en rejillas pluviales de distintos sectores de Saltillo.
Cuadrillas municipales realizan labores de limpieza en rejillas pluviales de distintos sectores de Saltillo. CORTESÍA

Las cuadrillas continuarán con los recorridos y trabajos de limpieza durante los próximos días, con atención en distintos sectores de la ciudad para responder a las condiciones generadas por las precipitaciones.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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