Limpian rejillas en principales vialidades de Saltillo para evitar taponamientos durante lluvias

Ante las lluvias registradas en la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene un operativo de limpieza en rejillas y sistemas de captación pluvial ubicados en distintos sectores, con el propósito de reducir obstrucciones y facilitar el flujo del agua. Cuadrillas municipales trabajan en vialidades de alta circulación, entre ellas los bulevares Fundadores, Luis Donaldo Colosio, Antonio Cárdenas, Venustiano Carranza y Nazario S. Ortiz Garza, además del periférico Luis Echeverría Álvarez y la calzada Antonio Narro.

Los trabajos consisten principalmente en retirar basura, tierra, hojas y otros residuos que se acumulan en las rejillas y que, durante las precipitaciones, pueden ser arrastrados por el agua y provocar taponamientos. Las labores forman parte de las acciones de mantenimiento que se realizan en diferentes puntos de Saltillo para mantener despejados los sistemas de captación y contribuir al desalojo del agua durante los episodios de lluvia.

El Gobierno Municipal también hizo un llamado a la población para evitar arrojar basura en calles, banquetas y espacios públicos, debido a que los residuos pueden terminar en las rejillas pluviales y afectar su funcionamiento.

Las cuadrillas continuarán con los recorridos y trabajos de limpieza durante los próximos días, con atención en distintos sectores de la ciudad para responder a las condiciones generadas por las precipitaciones.