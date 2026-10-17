Llama Tomás Gutiérrez a consumir en negocios locales de Ramos Arizpe

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    Llama Tomás Gutiérrez a consumir en negocios locales de Ramos Arizpe
    Tomás Gutiérrez Merino visitó la Barbería, A.C., en la colonia Ampliación Blanca Estela, donde llamó a respaldar a los comerciantes locales. CORTESÍA

El Alcalde destacó la importancia de respaldar a pequeños comerciantes y dar visibilidad a los emprendimientos de las colonias

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, llamó a la ciudadanía a consumir en los negocios locales para fortalecer la economía de las familias y generar oportunidades para los pequeños comerciantes del municipio.

Durante una visita a la Barbería, A.C., ubicada en la colonia Ampliación Blanca Estela, el Edil destacó que el comercio local representa una fuente de empleo y una alternativa para mantener activa la economía en las colonias y distintos sectores de la ciudad.

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Señaló que la oferta comercial de Ramos Arizpe incluye barberías, restaurantes, cafeterías, tiendas de abarrotes, negocios familiares y emprendimientos que, mediante sus productos y servicios, contribuyen a la actividad económica municipal.

“Cuando consumimos en un negocio de Ramos Arizpe, estamos apoyando el trabajo de nuestras propias familias, de nuestros vecinos y de personas que todos los días se esfuerzan por salir adelante. En mi gobierno encontrarán todo el apoyo ya que contamos con comercios con mucha creatividad, buenos servicios y gente trabajadora que merece que los conozcamos y los apoyemos”, expresó.

BUSCAN DAR VISIBILIDAD A LOS EMPRENDIMIENTOS

Gutiérrez Merino invitó a la población a conocer la Barbería, A.C., así como otros establecimientos que ofrecen productos y servicios en las colonias y corredores comerciales de Ramos Arizpe.

El negocio, cuya decoración alusiva a Halloween ha llamado la atención, fue el escenario para reconocer la creatividad y el esfuerzo de quienes mantienen en funcionamiento los pequeños y medianos comercios de la ciudad.

$!El Alcalde destacó que consumir en negocios de Ramos Arizpe contribuye a fortalecer la economía de las familias y mantener empleos en el municipio.
El Alcalde destacó que consumir en negocios de Ramos Arizpe contribuye a fortalecer la economía de las familias y mantener empleos en el municipio. CORTESÍA

El Alcalde sostuvo que el crecimiento industrial y económico del municipio también debe traducirse en oportunidades para los establecimientos locales, cuyos propietarios generan empleos y ofrecen servicios a la población.

En ese sentido, reiteró la importancia de aprovechar los espacios y las plataformas de difusión municipales para promover los negocios, dar a conocer sus productos y servicios y acercarlos a nuevos consumidores.

La invitación del Gobierno Municipal busca incentivar las compras dentro de la propia comunidad y contribuir a que una mayor parte de la actividad económica beneficie a las familias y comerciantes de Ramos Arizpe.

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