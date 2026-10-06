México: confianza del consumidor baja en septiembre a tasa mensual y anual

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    México: confianza del consumidor baja en septiembre a tasa mensual y anual
    Se encuestaron a 2 mil 336 viviendas mes con mes con el formulario de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor. VANGUARDIA
Diego Hernández
por Diego Hernández

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Ante la situación económica de los hogares mexicanos y el panorama económico nacional, las y los consumidores se encuentran preocupados o con ánimos pesimistas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) cayó un punto porcentual en términos anuales, y de manera mensual bajó 1.2 puntos porcentuales en el décimo mes de 2026, encontrándose en un nivel de 45.1 puntos y ubicándose en un nivel de pesimismo generalizado según los parámetros de Inegi.

El ICC corresponde a los resultados mensuales de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) del Inegi, que también registran las expectativas sobre la situación económica de los hogares mexicanos y sus expectativas de hace un año y en los siguientes 12 meses.

https://vanguardia.com.mx/dinero/confianza-de-las-y-los-consumidores-de-mexico-se-mantiene-sin-cambios-por-primera-vez-en-2026-LG23254582

Ante la pregunta sobre la situación económica actual de los miembros del hogar en comparación a la de hace 12 meses el ICC reportó una caída mensual de 1.9 puntos porcentuales pero un aumento de 0.2 puntos a tasa anual.

El ICC también registró caídas en términos anuales y mensuales de 0.6 y 1.5 puntos porcentuales, respectivamente, al preguntarle a los encuestados sobre la situación económica esperada a 12 meses con respecto a la actual.

Sin embargo, ambas preguntas se posicionaron en un nivel de 52 y 57.6 puntos respectivamente, esto quiere decir que se encuentran en un nivel de optimismo o con confianza.

EL PESIMISMO DEL CONSUMIDOR SE ENCUENTRA CON RESPECTO AL PAÍS

El Indicador de Confianza del Consumidor registró en su mayoría caídas en las siguientes preguntas. Sobre la situación económica que atraviesa el país comparada a la de hace 12 meses, el ICC reportó una caída mensual de 1.3 puntos y anual de -1.9 puntos, con un nivel de 39 puntos, por lo que representa un panorama de poca confianza.

Al preguntarle a los encuestados (una muestra de 2 mil 336 hogares mexicanos) que esperaban sobre la situación económica de México dentro de 12 meses, el ICC registró una caída anual de 2.7 puntos y una baja mensual de 0.9 puntos porcentuales, con un nivel de 44.7, cifra dentro del umbral pesimista.

https://vanguardia.com.mx/dinero/confianza-del-consumidor-aumento-en-julio-de-2026-pero-bajaron-expectativas-del-futuro-en-mexico-HE22622050

Con una cifra de 32 puntos y caídas mensuales y anuales de 0.5 y 0.1, respectivamente, este fue el nivel más bajo que el ICC recopiló ante la pregunta sobre las posibilidades que tienen los integrantes del hogar encuestado para realizar compras de bienes duraderos (muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etc.).

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Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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