México: confianza del consumidor baja en septiembre a tasa mensual y anual

El ICC corresponde a los resultados mensuales de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) del Inegi, que también registran las expectativas sobre la situación económica de los hogares mexicanos y sus expectativas de hace un año y en los siguientes 12 meses.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) cayó un punto porcentual en términos anuales, y de manera mensual bajó 1.2 puntos porcentuales en el décimo mes de 2026, encontrándose en un nivel de 45.1 puntos y ubicándose en un nivel de pesimismo generalizado según los parámetros de Inegi.

Ante la pregunta sobre la situación económica actual de los miembros del hogar en comparación a la de hace 12 meses el ICC reportó una caída mensual de 1.9 puntos porcentuales pero un aumento de 0.2 puntos a tasa anual.

El ICC también registró caídas en términos anuales y mensuales de 0.6 y 1.5 puntos porcentuales, respectivamente, al preguntarle a los encuestados sobre la situación económica esperada a 12 meses con respecto a la actual.

Sin embargo, ambas preguntas se posicionaron en un nivel de 52 y 57.6 puntos respectivamente, esto quiere decir que se encuentran en un nivel de optimismo o con confianza.

EL PESIMISMO DEL CONSUMIDOR SE ENCUENTRA CON RESPECTO AL PAÍS

El Indicador de Confianza del Consumidor registró en su mayoría caídas en las siguientes preguntas. Sobre la situación económica que atraviesa el país comparada a la de hace 12 meses, el ICC reportó una caída mensual de 1.3 puntos y anual de -1.9 puntos, con un nivel de 39 puntos, por lo que representa un panorama de poca confianza.

Al preguntarle a los encuestados (una muestra de 2 mil 336 hogares mexicanos) que esperaban sobre la situación económica de México dentro de 12 meses, el ICC registró una caída anual de 2.7 puntos y una baja mensual de 0.9 puntos porcentuales, con un nivel de 44.7, cifra dentro del umbral pesimista.