Llaman a aprovechar últimos días de descuentos de predial en Frontera

Coahuila
/ 11 marzo 2026
    Llaman a aprovechar últimos días de descuentos de predial en Frontera
    Los contribuyentes cumplidos podrán participar en un sorteo de un automóvil, una motocicleta y un centro de lavado LIDIET MEXICANO

Quienes paguen el impuesto predial en marzo, obtendrán un descuento del 20 por ciento

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de apoyar la economía de la ciudadanía, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, invitó a los contribuyentes a aprovechar los últimos días del mes de marzo para realizar el pago del impuesto predial con el 20 por ciento de descuento en casa-habitación.

La Presidenta Municipal señaló que, además de este beneficio, quienes cumplan con el pago de su predial podrán participar en el Magno Sorteo del Contribuyente Cumplido, en el que se rifarán atractivos premios para reconocer a quienes se mantienen al corriente con esta contribución.

Entre los premios principales destacan un automóvil JAC modelo 2026, una motocicleta Italika 150 y un centro de lavado, además de otros incentivos que se entregarán a los contribuyentes cumplidos.

Pérez Cantú destacó que cumplir con el pago del predial permite fortalecer los servicios públicos y continuar con obras y acciones que benefician directamente a las colonias del municipio.

Asimismo, informó que durante marzo continúa vigente el 100 por ciento de descuento en recargos de años anteriores, lo que representa una oportunidad para que los contribuyentes puedan regularizar su situación sin pagar multas acumuladas.

En apoyo a los sectores vulnerables, el Ayuntamiento mantiene la cuota única de 94 pesos para pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad, con el propósito de facilitar que puedan mantenerse al corriente en esta contribución.

Por su parte, la directora de Catastro, Zaida Yuvicela Herrera Hipólito, explicó que el trámite es rápido y puede realizarse en las cajas de Tesorería Municipal, donde personal capacitado brinda orientación sobre el pago del impuesto y los beneficios vigentes.

Finalmente, el Ayuntamiento reiteró el llamado a la ciudadanía para aprovechar estos descuentos, destacando que los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento de servicios públicos como iluminación, bacheo y seguridad en beneficio de la población.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

