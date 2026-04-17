Llaman a productores de Coahuila a regularizar concesiones de agua para mantener subsidio eléctrico agrícola

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Coahuila
/ 17 abril 2026
    Llaman a productores de Coahuila a regularizar concesiones de agua para mantener subsidio eléctrico agrícola
    Autoridades federales exhortan a regularizar concesiones para mantener apoyos energéticos. CORTESÍA

Autoridades federales fijan plazo al 30 de abril de 2026; 442 usuarios en Coahuila aún no completan trámite obligatorio

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hicieron un llamado a las y los productores a regularizar sus títulos de concesión de agua antes del 30 de abril de 2026 y continuar con el apoyo del Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA).

El programa otorga una cuota energética a tarifa de estímulo a las y los productores agrícolas que utilizan energía eléctrica para el bombeo y rebombeo de agua con fines de riego.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/la-gran-fuerza-de-mexico-supera-143-mil-visitantes-en-torreon-alcalde-invita-a-asistir-KL20092778

Por ello, el Gobierno de México convoca a productoras y productores de Coahuila, que de los 2 mil 167 sujetos productivos están pendientes 442 de inscribir o reinscribirse, toda vez que no habrá prórroga.

Las y los interesados podrán asistir a las ventanillas de atención para recibir orientación y acompañamiento en el trámite, que es gratuito y sin intermediarios. En la dirección electrónica https://bit.ly/3Nyg8ut podrán consultar las ubicaciones.

Con estas acciones, el Gobierno de México refrenda su compromiso de respaldar a las y los productores del campo, simplificar trámites y promover el uso eficiente del agua y la energía.

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