Llaman a productores de Coahuila a regularizar concesiones de agua para mantener subsidio eléctrico agrícola

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hicieron un llamado a las y los productores a regularizar sus títulos de concesión de agua antes del 30 de abril de 2026 y continuar con el apoyo del Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA).

El programa otorga una cuota energética a tarifa de estímulo a las y los productores agrícolas que utilizan energía eléctrica para el bombeo y rebombeo de agua con fines de riego.