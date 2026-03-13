Llega el prestigioso Ballet de Kiev a Monclova y Torreón con ‘El Lago de los Cisnes’

En ambas sedes, los boletos estarán disponibles con precios que van desde los 590 hasta los mil 500 pesos, dependiendo de la zona del teatro.

Posteriormente, el espectáculo llegará a Torreón, donde el público podrá disfrutar la función el martes 21 de abril a las 20:00 horas en el histórico Teatro Isauro Martínez, recinto emblemático del centro de la ciudad y uno de los espacios culturales más importantes del norte del país.

La primera presentación en el estado se realizará el domingo 19 de abril a las 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad Raúl Flores Canelo, ubicado en la carretera 57 kilómetro 5, en la zona de Jardines de Montessori.

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La compañía ucraniana, considerada una de las más prestigiosas de Europa del Este, llegará a Coahuila como parte de su gira internacional 2026, ofreciendo al público lagunero y de la Región Centro la oportunidad de presenciar una producción reconocida por su virtuosismo técnico, su elegancia escénica y la fuerza narrativa que caracteriza a este clásico del ballet.

Los escenarios de Torreón y Monclova, en Coahuila , se preparan para recibir un espectáculo de talla internacional: la presentación del Ballet de Kiev, que traerá a la región uno de los montajes más emblemáticos de la danza clásica, El lago de los cisnes, con música del compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski.

UNA COMPAÑÍA CON TRADICIÓN Y DISCIPLINA

El Ballet de Kiev tiene sus raíces en la tradición coreográfica del Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Ucrania, institución cultural ubicada en Kiev, capital de Ucrania, donde desde finales del siglo XIX se consolidó una de las escuelas más exigentes del ballet europeo.

La formación de sus bailarines se basa en la rigurosa disciplina de la escuela clásica, influida por el reconocido Método Vaganova, un sistema pedagógico que exige años de preparación técnica, control corporal y desarrollo interpretativo antes de que los artistas se integren a compañías profesionales.

Gracias a esta formación, los integrantes del Ballet de Kiev destacan por líneas corporales precisas, giros limpios, saltos de gran altura y una notable musicalidad, cualidades que los han colocado entre las compañías más respetadas del panorama internacional.

“EL LAGO DE LOS CISNES”, UNA JOYA DEL BALLET CLÁSICO

La obra que presentarán en Coahuila, El lago de los cisnes, es considerada una de las piezas fundamentales del repertorio universal del ballet.

Estrenada en el siglo XIX, la historia narra el drama de Odette, una princesa convertida en cisne por un hechizo, y su encuentro con el príncipe Sigfrido, en un relato donde el amor, la traición y el destino se entrelazan a través de la danza.

La partitura de Chaikovski, junto con la coreografía clásica y la estética escénica tradicional —vestuarios elaborados, escenografía elegante y un cuerpo de baile sincronizado— convierten esta obra en una experiencia visual y emocional que ha cautivado a públicos de todo el mundo.

En los últimos años, las giras del Ballet de Kiev han adquirido además un significado cultural y simbólico especial. Tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania de 2022, la compañía ha intensificado sus presentaciones internacionales, convirtiéndose en una especie de embajadora cultural de Ucrania ante el mundo.

A través de su arte, los bailarines no sólo preservan una tradición centenaria, sino que también llevan un mensaje de identidad, resistencia y esperanza.

OPCIÓN PARA EL PÚBLICO DE SALTILLO

Para quienes viven en Saltillo, también existe la posibilidad de disfrutar el espectáculo un poco más cerca, en Monterrey, donde el Ballet de Kiev se presentará los días 24, 25 y 26 de abril a las 20:00 horas en el Auditorio San Pedro.

Al igual que en Coahuila, los boletos tendrán precios que oscilarán entre 590 y mil 500 pesos, dependiendo de la ubicación dentro del recinto.

La llegada del Ballet de Kiev representa una oportunidad poco frecuente para el público del norte de México: presenciar en vivo a una de las compañías más destacadas del ballet clásico interpretando una obra que forma parte del patrimonio cultural de la danza.