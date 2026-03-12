Netflix prepara serie sobre la tormentosa relación de Frida Kahlo y Diego Rivera

/ 12 marzo 2026
    Netflix prepara serie sobre la tormentosa relación de Frida Kahlo y Diego Rivera
    Drama. La plataforma Netflix prepara una nueva producción centrada en uno de los romances más famosos del arte mexicano. FOTO: INTERNET

La producción titulada ‘La Paloma y el Elefante’ explorará el amor, las contradicciones y el contexto artístico de la icónica pareja mexicana

Desde hace años, incluso en la cultura pop, es conocida la relación amorosa —y también de desencuentros— entre Frida Kahlo y Diego Rivera. Aun así, resultó sorpresivo el anuncio de una nueva serie producida por Netflix enfocada en esa etapa de la vida de los icónicos pintores mexicanos.

De acuerdo con la información difundida, el guion estará encabezado por la escritora y actriz mexicana María Renée Prudencio, quien tomará como base el libro Rien n’est noir de la autora francesa Claire Berest, obra que recrea la vida personal y artística de Frida Kahlo, informó Variety.

También trascendió que el equipo de producción se completa con Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, quienes se encuentran desarrollando la serie titulada ‘La Paloma y el Elefante’ bajo la producción de Netflix, a la espera de iniciar el proceso de selección del elenco.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA SERIE DE FRIDA KAHLO?

De acuerdo con un comunicado oficial de la plataforma de streaming, la producción se adentrará en las vidas apasionadas y turbulentas de ambos pintores, marcadas por un contexto efervescente tanto en lo político como en lo social y artístico.

Frida Kahlo y Diego Rivera se conocieron y se casaron a finales de la década de 1920 y, pese a conflictos, supuestas traiciones y desamores, permanecieron vinculados hasta 1954, año en que falleció Kahlo.

“Narra la historia de una mujer que se niega a ser sólo musa y decide contar su propia versión del dolor, y la de un hombre que intenta sostener su genio creativo frente a sus contradicciones, mostrando cómo su relación se convirtió en un campo de batalla y en un espectáculo público”, detalla el documento.

$!Patricia Riggen y Gabriel Ripstein son parte del equipo de producción.
Patricia Riggen y Gabriel Ripstein son parte del equipo de producción. FOTO: DEADLINE

Tanto Riggen como Ripstein tienen experiencia retratando hechos reales a través de la ficción. Ella dirigió ‘Los 33’, sobre los mineros atrapados en Chile durante varias semanas, mientras que él estuvo detrás de la serie Un extraño enemigo, que explora la política mexicana de las décadas de 1970 y 1980.

‘La Paloma y el Elefante’ estará bajo la producción de Mónica Lozano, responsable de películas como No se aceptan devoluciones y Amores perros.

https://vanguardia.com.mx/show/regresa-malcolm-el-de-en-medio-disney-revela-nuevo-trailer-de-la-secuela-BL19568393

Los realizadores indicaron que aún no existe una fecha definida para el inicio del rodaje. (Con información de El Universal y Reforma).

