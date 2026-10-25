Llegan más de 3 mil 500 mariposas Monarca a Saltillo en su ruta migratoria

Los avistamientos reportados el 19 y 20 de octubre también documentaron la presencia de esta especie en otros municipios de Coahuila y Nuevo León, con mariposas posadas en árboles y ejemplares que continuaban su desplazamiento por distintos puntos del noreste del país.

La migración de la mariposa Monarca dejó concentraciones de miles de ejemplares en Saltillo, donde el lunes 19 de octubre se reportaron más de 3 mil 500 en el Bajío de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN ), además de más de mil en la Alameda de Zaragoza, de acuerdo con registros difundidos por Correo Real, de Profauna A.C.

En Saltillo, Linabeth Flores, Juan Manuel Cerda, Pedro Dávila y Leslie Delgado reportaron la concentración de más de 3 mil 500 mariposas en el Bajío de la UAAAN. Ese mismo lunes, Linabeth Flores observó más de mil ejemplares, tanto perchados como en vuelo, en la Alameda de Zaragoza.

La presencia de la Monarca también fue registrada en las instalaciones de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), donde María del Rocío Hernández Ramos contabilizó más de 200 ejemplares posados en los árboles. En el jardín del Museo de las Aves, Aldo Ceballos observó más de 100 mariposas perchadas en fresnos y árboles de trueno.

Fuera de la capital coahuilense, Luis Hernández reportó más de 500 ejemplares en el ejido Santa Isabel, en San Juan de Sabinas, mientras que en San Pedro Garza García, Nuevo León, Teresa Zúñiga observó más de 250 mariposas posadas.

REPORTAN AVISTAMIENTOS EN MONTERREY Y OTROS MUNICIPIOS

El martes 20 de octubre, los registros continuaron en ambos estados. En Monterrey, Elsa Hernández reportó alrededor de mil 700 mariposas monarca en el Parque Abandaro, una de las concentraciones más numerosas documentadas durante esa jornada.

En Ciudad Acuña, Coahuila, Manuel León García observó 120 ejemplares perchados en fresnos, mezquites, huizaches y alamillos, mientras que en Potrerillos, municipio de Mina, Nuevo León, Óscar Aguilar Vizcárraga reportó cientos de mariposas.

En otros puntos de Coahuila también hubo avistamientos. En el ejido Cuauhtémoc, en Saltillo, Lionel Montesinos observó 30 mariposas volando, mientras que en Piedras Negras, Teresa Molina registró 13 ejemplares que se desplazaban entre girasoles.

PIDEN COMPARTIR LOS AVISTAMIENTOS

Correo Real, iniciativa de seguimiento de la migración de la mariposa Monarca de Profauna A.C., destacó que cada observación contribuye a conocer mejor la ruta de esta especie y la importancia de los sitios que utiliza durante su desplazamiento.

La organización invitó a la ciudadanía a participar en el registro de ejemplares y compartir sus avistamientos mediante el sitio www.correoreal.mx o el correo electrónico correo.monarca@gmail.com.

Los reportes ciudadanos permiten documentar la presencia de las mariposas en distintos puntos del territorio y reconocer los espacios que utilizan para descansar durante su recorrido migratorio.