Llegará experto de Ciudad de México para capturar cocodrilos en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 19 febrero 2026
    Llegará experto de Ciudad de México para capturar cocodrilos en Ramos Arizpe
    El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que un especialista proveniente de la Ciudad de México se sumará al operativo para capturar a los cocodrilos avistados en la presa. MANUEL RODRÍGUEZ

Buscan garantizar seguridad en la presa Palo Blanco con apoyo de especialista en manejo de fauna

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció la llegada de un experto cazador proveniente de la Ciudad de México para capturar a los cocodrilos avistados en la presa Palo Blanco, la cual permanece cerrada al público por seguridad.

“Hoy en la tarde me llega un experto. Traemos un doctor de México experto en cocodrilos y sobre todo que conoce mucho el ámbito”, confirmó el edil ante el riesgo que representan los ejemplares.

TE PUEDE INTERESAR: Cerrar el ciclo, pero también verdad, justicia y no repetición, la exigencia a 20 años de Pasta de Conchos

Gutiérrez Merino explicó que las labores de búsqueda serán intensas para resolver la situación lo antes posible. “Esta persona va a cazar de día y de noche. Esperemos que con las trampas pronto ya se vayan a recuperar estos cocodrilos”, señaló.

El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que evite acercarse a la zona de la presa, advirtiendo que el acceso está estrictamente prohibido mientras se llevan a cabo las maniobras de captura y reubicación.

“Les pedimos mucha paciencia para que nos dejen trabajar”, subrayó Gutiérrez. El operativo busca salvaguardar la integridad de los habitantes y visitantes que frecuentan este cuerpo de agua en el municipio.

TODO UN ÉXITO LA CLÍNICA LOCAL

Paralelo al tema de seguridad, el alcalde destacó los servicios de salud municipal, mencionando que la clínica local atiende a un universo de aproximadamente 38 mil personas, entre familias y menores de edad.

“Estamos preparados para hacer en cada una de las clínicas más de 35 consultas diarias. La consulta directamente con un doctor es completamente sin costo”, detalló Gutiérrez sobre la capacidad operativa de salud.

Finalmente, recordó que cuentan con más de 220 medicamentos gratuitos, estudios clínicos y servicios dentales, asegurando que la atención integral a la ciudadanía sigue siendo una prioridad para su administración.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Medio Ambiente

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Secretaría de Salud dio a conocer que brigadas saldrán a las calles a vacunar contra el dengue y el sarampión; las rutas serán dadas a conocer a través de las redes sociales.

Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila
El Cefereso Número 18, en Ramos Arizpe, enfrenta 29 carpetas de investigación abiertas por la CNDH por presuntas afectaciones a derechos de internos.

Abre CNDH 29 indagatorias por presuntas violaciones a derechs humanos de reos del Cefereso de Ramos Arizpe
Octavio Pimentel afirmó que en la Universidad Autónoma de Coahuila no hay personas que cobran sin trabajar.

‘No hay aviadores en la Universidad Autónoma de Coahuila’: rector
Salud estatal reforzó la estrategia con 80 mil dosis disponibles y la incorporación de 100 enfermeras y enfermeros a brigadas móviles.

Aumentan a 46 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; despliegan 80 mil vacunas
Señalaron que estas tendencias son influenciadas por el uso excesivo de la tecnología y las redes sociales.

Iglesias evangélicas en Coahuila llaman a fortalecer valores ante fenómeno ‘Therian’
El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció un paquete de más de 150 obras para 2026 en distintos sectores de Monclova.

Proyectan más de 150 obras en Monclova durante 2026 con respaldo estatal
Las cuadrillas aumentaron de siete a 17 para atender con mayor rapidez los reportes ciudadanos en distintos puntos de la ciudad.

Refuerzan mantenimiento vial en distintos sectores de Saltillo

Ley AMLO

Ley AMLO