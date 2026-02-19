Llegará experto de Ciudad de México para capturar cocodrilos en Ramos Arizpe

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció la llegada de un experto cazador proveniente de la Ciudad de México para capturar a los cocodrilos avistados en la presa Palo Blanco, la cual permanece cerrada al público por seguridad.

“Hoy en la tarde me llega un experto. Traemos un doctor de México experto en cocodrilos y sobre todo que conoce mucho el ámbito”, confirmó el edil ante el riesgo que representan los ejemplares.

Gutiérrez Merino explicó que las labores de búsqueda serán intensas para resolver la situación lo antes posible. “Esta persona va a cazar de día y de noche. Esperemos que con las trampas pronto ya se vayan a recuperar estos cocodrilos”, señaló.

El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que evite acercarse a la zona de la presa, advirtiendo que el acceso está estrictamente prohibido mientras se llevan a cabo las maniobras de captura y reubicación.

“Les pedimos mucha paciencia para que nos dejen trabajar”, subrayó Gutiérrez. El operativo busca salvaguardar la integridad de los habitantes y visitantes que frecuentan este cuerpo de agua en el municipio.

TODO UN ÉXITO LA CLÍNICA LOCAL

Paralelo al tema de seguridad, el alcalde destacó los servicios de salud municipal, mencionando que la clínica local atiende a un universo de aproximadamente 38 mil personas, entre familias y menores de edad.

“Estamos preparados para hacer en cada una de las clínicas más de 35 consultas diarias. La consulta directamente con un doctor es completamente sin costo”, detalló Gutiérrez sobre la capacidad operativa de salud.

Finalmente, recordó que cuentan con más de 220 medicamentos gratuitos, estudios clínicos y servicios dentales, asegurando que la atención integral a la ciudadanía sigue siendo una prioridad para su administración.