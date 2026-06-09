Lleva IMSS Coahuila hábitos saludables a escuelas y guarderías

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    Lleva IMSS Coahuila hábitos saludables a escuelas y guarderías
    Las estrategias también incluyen actividades enfocadas en fortalecer la convivencia, la comunicación y el bienestar emocional. CORTESÍA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

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A través de la estrategia ChiquitIMSS, el Seguro Social promueve alimentación sana, higiene, actividad física y bienestar emocional entre niñas y niños

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila impulsa acciones para fomentar hábitos saludables entre la población infantil mediante las estrategias ChiquitIMSS y ChiquitIMSS Junior, dirigidas a niñas y niños de entre 3 y 9 años.

Los programas se desarrollan tanto en unidades médicas como en guarderías, escuelas, centros comunitarios y otros espacios, con el propósito de ampliar su alcance y acercar contenidos preventivos a más familias.

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De acuerdo con Flor Azucena Moreno Vázquez, trabajadora social de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 88, las actividades buscan sensibilizar a menores, madres, padres y tutores sobre la importancia de mantener una adecuada alimentación, realizar actividad física y fortalecer hábitos de higiene desde edades tempranas.

Las dinámicas incluyen temas relacionados con el cepillado dental, el aseo diario, la prevención de enfermedades y el desarrollo de habilidades para afrontar situaciones cotidianas de forma segura.

$!Mediante dinámicas participativas, menores aprendieron sobre alimentación, higiene y prevención de enfermedades.
Mediante dinámicas participativas, menores aprendieron sobre alimentación, higiene y prevención de enfermedades. CORTESÍA

Además, se abordan aspectos vinculados con la inteligencia emocional, la comunicación familiar, los valores y los derechos de niñas y niños, mediante actividades lúdicas y participativas adaptadas a cada grupo de edad.

El IMSS destacó que estas estrategias son gratuitas para la población derechohabiente y forman parte de las acciones preventivas enfocadas en promover el bienestar integral de la infancia.

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Sarah Estrada

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Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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