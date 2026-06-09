Lleva IMSS Coahuila hábitos saludables a escuelas y guarderías
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A través de la estrategia ChiquitIMSS, el Seguro Social promueve alimentación sana, higiene, actividad física y bienestar emocional entre niñas y niños
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila impulsa acciones para fomentar hábitos saludables entre la población infantil mediante las estrategias ChiquitIMSS y ChiquitIMSS Junior, dirigidas a niñas y niños de entre 3 y 9 años.
Los programas se desarrollan tanto en unidades médicas como en guarderías, escuelas, centros comunitarios y otros espacios, con el propósito de ampliar su alcance y acercar contenidos preventivos a más familias.
De acuerdo con Flor Azucena Moreno Vázquez, trabajadora social de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 88, las actividades buscan sensibilizar a menores, madres, padres y tutores sobre la importancia de mantener una adecuada alimentación, realizar actividad física y fortalecer hábitos de higiene desde edades tempranas.
Las dinámicas incluyen temas relacionados con el cepillado dental, el aseo diario, la prevención de enfermedades y el desarrollo de habilidades para afrontar situaciones cotidianas de forma segura.
Además, se abordan aspectos vinculados con la inteligencia emocional, la comunicación familiar, los valores y los derechos de niñas y niños, mediante actividades lúdicas y participativas adaptadas a cada grupo de edad.
El IMSS destacó que estas estrategias son gratuitas para la población derechohabiente y forman parte de las acciones preventivas enfocadas en promover el bienestar integral de la infancia.