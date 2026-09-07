Lleva Miguel Riquelme obras y pavimento al ejido El Águila de Torreón

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    Lleva Miguel Riquelme obras y pavimento al ejido El Águila de Torreón
    Durante la jornada también se distribuyeron tinacos a bajo costo para apoyar la economía de las familias. SANDRA GÓMEZ

El alcalde entregó obras viales por 3.3 millones de pesos y puso en marcha nuevos trabajos de pavimentación

TORREÓN, COAH.- En un esfuerzo por elevar el bienestar en las comunidades rurales del municipio, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís visitó el ejido El Águila para entregar infraestructura vial, arrancar nuevos trabajos de pavimentación y acercar esquemas de asistencia social.

Durante su visita, el munícipe inauguró la modernización de las calles Paloma y Nardos. Estas obras comprendieron una superficie superior a los 2 mil 900 metros cuadrados, conformada por una base hidráulica de 20 centímetros, carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor, además de señalética y pintura vial, representando una inversión total de 3.3 millones de pesos.

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$!Miguel Ángel Riquelme Solís entregó la modernización de las calles Paloma y Nardos, en el ejido El Águila.
Miguel Ángel Riquelme Solís entregó la modernización de las calles Paloma y Nardos, en el ejido El Águila. SANDRA GÓMEZ

Asimismo, atendiendo una solicitud histórica de los residentes, Riquelme Solís dio el banderazo oficial para la aplicación de microcarpeta asfáltica en la calle Mirasol.

El alcalde subrayó que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, se mantendrá un programa intensivo de rescate de vialidades en distintos sectores de Torreón.

Como parte de la estrategia social, la jornada incluyó la distribución de tinacos a bajo costo, diseñados para cuidar la economía de los hogares y garantizar el acceso a servicios básicos.

El edil enfatizó que la unidad institucional permite a los torreonenses disfrutar de un entorno seguro para celebraciones tradicionales como las fiestas patrias y la feria local.

“La paz social de Coahuila es un tesoro que debemos proteger entre todos, pues nos otorga el dinamismo necesario para atraer empleos y desarrollo”, externó Riquelme Solís ante los vecinos.

$!El alcalde dio el banderazo para la aplicación de microcarpeta asfáltica en la calle Mirasol.
El alcalde dio el banderazo para la aplicación de microcarpeta asfáltica en la calle Mirasol. SANDRA GÓMEZ

En el evento estuvieron presentes figuras como Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República; la diputada federal Verónica Martínez García; la legisladora local Ximena Villareal; el primer regidor Luis Jorge Serna; el director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab; el titular de Desarrollo Social, Héctor Estrada Baca; Eduardo López Saucedo, en representación del sector habitacional; y Rosa María González Herrera, en calidad de beneficiaria.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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