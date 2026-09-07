Lleva Miguel Riquelme obras y pavimento al ejido El Águila de Torreón
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El alcalde entregó obras viales por 3.3 millones de pesos y puso en marcha nuevos trabajos de pavimentación
TORREÓN, COAH.- En un esfuerzo por elevar el bienestar en las comunidades rurales del municipio, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís visitó el ejido El Águila para entregar infraestructura vial, arrancar nuevos trabajos de pavimentación y acercar esquemas de asistencia social.
Durante su visita, el munícipe inauguró la modernización de las calles Paloma y Nardos. Estas obras comprendieron una superficie superior a los 2 mil 900 metros cuadrados, conformada por una base hidráulica de 20 centímetros, carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor, además de señalética y pintura vial, representando una inversión total de 3.3 millones de pesos.
Asimismo, atendiendo una solicitud histórica de los residentes, Riquelme Solís dio el banderazo oficial para la aplicación de microcarpeta asfáltica en la calle Mirasol.
El alcalde subrayó que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, se mantendrá un programa intensivo de rescate de vialidades en distintos sectores de Torreón.
Como parte de la estrategia social, la jornada incluyó la distribución de tinacos a bajo costo, diseñados para cuidar la economía de los hogares y garantizar el acceso a servicios básicos.
El edil enfatizó que la unidad institucional permite a los torreonenses disfrutar de un entorno seguro para celebraciones tradicionales como las fiestas patrias y la feria local.
“La paz social de Coahuila es un tesoro que debemos proteger entre todos, pues nos otorga el dinamismo necesario para atraer empleos y desarrollo”, externó Riquelme Solís ante los vecinos.
En el evento estuvieron presentes figuras como Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República; la diputada federal Verónica Martínez García; la legisladora local Ximena Villareal; el primer regidor Luis Jorge Serna; el director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab; el titular de Desarrollo Social, Héctor Estrada Baca; Eduardo López Saucedo, en representación del sector habitacional; y Rosa María González Herrera, en calidad de beneficiaria.