Amplían cobertura del programa de inglés en educación básica de Coahuila

Hugo Lozano, subsecretario de Educación en Coahuila, informó que este proyecto busca consolidar una visión de educación global. Señaló que la estrategia se concretó mediante un “esfuerzo muy grande en coordinación con la oficina Inspira de la señora Paola para poder tener mayor cobertura y hoy se han incluido más escuelas en todo el estado”.

El Gobierno del Estado de Coahuila puso en marcha la ampliación de la cobertura de la enseñanza del idioma inglés en escuelas de educación básica, integrando más planteles en la entidad a través de la adición de aproximadamente 1,000 horas de trabajo.

Respecto a la cifra total de instituciones beneficiadas, el funcionario detalló que los números precisos se definirán en los próximos días conforme concluya la contratación de docentes. “Es variable, apenas se está llevando a cabo el ingreso de los maestros porque hay escuelas donde se oferta un espacio, pero no ha habido maestros que lo cubran”, explicó.

Lozano indicó que las clases se imparten principalmente desde el primer grado de primaria. La intención de la Secretaría de Educación es implementar el programa en planteles que no contaban con esta asignación: “Se busca estimular a las escuelas que por alguna razón nunca habían tenido esta oportunidad de tener clases de inglés, y bueno, ahorita muy contentos de esta oportunidad que tenemos”.

En materia de infraestructura, el subsecretario destacó la entrega y avance de obras como las techumbres en diversos municipios. “Durante estos meses de septiembre y octubre se van a estar inaugurando muchas techumbres en el estado. Ha sido un esfuerzo conjunto del Gobierno del Estado, del Gobierno Municipal de Saltillo, donde se da la, este, pues la obra que muchas escuelas han estado pidiendo”, comentó.

Sobre las dinámicas de trabajo durante las obras, Lozano aclaró que algunos planteles deben migrar temporalmente a la educación a distancia. “Todas las escuelas que tienen una obra grande de infraestructura como la techumbre, por seguridad de las alumnas, de los alumnos, de la comunidad educativa, se van a distancia. Terminada la obra regresan ya de manera presencial”, precisó.

El funcionario estimó que aproximadamente 25 de las 50 obras en desarrollo podrían estar operando bajo esta modalidad virtual momentánea. Sin embargo, enfatizó que la cifra fluctúa constantemente debido al avance de los trabajos y a la reincorporación gradual de los estudiantes a sus aulas.

Por último, Lozano destacó que las obras concluidas durante el receso escolar ya están operativas y que los actos protocolarios se efectúan posteriormente. “Aunque no se inaugure, pero ya está terminada, ya regresan los niños, entonces ya nada más después se hace una ceremonia como esta... para que toda la comunidad la pueda disfrutar”, concluyó.