Destaca QSMX condiciones de Ramos Arizpe para su expansión industrial

RAMOS ARIZPE, COAH.- Directivos de QSMX señalaron que Ramos Arizpe ofrece condiciones favorables para el desarrollo de proyectos industriales, entre ellas su ubicación, seguridad, infraestructura y vinculación con empresas del sector automotriz. Lo anterior fue expuesto durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa, que representaron una inversión superior a los 180 millones de pesos y la generación de más de 350 empleos.

La directora de la planta, Lorena Díaz Celestino, señaló que la empresa ha encontrado en el municipio un entorno industrial en el que existe colaboración entre compañías y proveedores. “En Ramos hemos encontrado muy buenas empresas como GM, Motherson, Magna, todos ellos nos han abierto las puertas gracias a las recomendaciones de otros clientes”, expresó. Díaz Celestino también destacó el acompañamiento de las autoridades municipales y estatales durante el proceso de expansión, particularmente mediante mecanismos de vinculación laboral y distintos apoyos para las empresas.

“Hemos tenido mucho soporte por parte del gobierno, bolsas de trabajo, apoyos económicos, impulsar a las empresas, esta nueva apertura de nuestras instalaciones; sí tenemos todo el apoyo”, comentó. Por su parte, el fundador de QSMX, Roberto Espinosa Castañeda, consideró que la ubicación de Ramos Arizpe facilita la relación de las empresas con proveedores y fabricantes de la industria automotriz de México y Estados Unidos. “La verdad es que es una ciudad que te pone todo de una manera que sí ayuda, aquí están todos los proveedores de las principales manufactureras de vehículos de México y Estados Unidos”, afirmó.

Añadió que la posición geográfica y las condiciones de seguridad de la región permiten a las empresas establecer planes de crecimiento a mediano y largo plazo. “Es una posición estratégica tanto geográficamente como también en el tema de seguridad, es una región que te permite trabajar, que la gente llegue a su trabajo sin eventualidad, en donde en el corto y mediano plazo sí se puede crecer”, indicó. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha señalado previamente que la seguridad y el desarrollo urbano forman parte de los aspectos que el municipio mantiene como prioridades, además de una comunicación permanente con el sector industrial.

Finalmente, Espinosa Castañeda destacó la estabilidad de Coahuila como uno de los factores que permiten generar certidumbre para nuevos proyectos, incluso ante escenarios de incertidumbre económica a nivel nacional e internacional. “Además, independientemente de la inestabilidad que pueda haber a nivel nacional o internacional, yo considero que este estado y esta región cuenta con más estabilidad y más certeza de todos los proyectos”, concluyó.