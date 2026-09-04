Modernización de Camino del Real agiliza movilidad en el poniente de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- A poco más de cuatro meses de su modernización, el bulevar Camino del Real se ha consolidado como una alternativa de movilidad para familias y trabajadores de Ramos Arizpe, al conectar cuatro sectores habitacionales del poniente de la ciudad y facilitar su incorporación hacia la carretera a Los Pinos y el corredor industrial. La vialidad permite una comunicación más directa entre Parajes de los Pinos, Real del Valle, Valle Poniente y Escorial, sectores ubicados en una zona que mantiene un importante crecimiento habitacional y que requiere nuevas alternativas para distribuir el tránsito.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas ha señalado que las obras de conectividad que se desarrollan en la Región Sureste tienen como propósito mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de traslado y atender las necesidades derivadas del crecimiento urbano e industrial. Por su parte, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, destacó que la infraestructura vial debe acompañar la expansión habitacional del municipio mediante opciones que permitan distribuir mejor el flujo vehicular y reducir los recorridos cotidianos. “Camino del Real nos permite conectar una zona que ha crecido muchísimo con uno de los principales corredores de nuestra ciudad. Lo importante no son solamente los cuatro carriles; lo importante es que hoy una familia tiene otra opción para salir de su colonia y un trabajador puede trasladarse de una manera más ágil hacia la zona industrial”, señaló. La modernización del bulevar, realizada en coordinación con el Gobierno del Estado, transformó el antiguo camino en una vialidad de cuatro carriles, con lo que se amplió su capacidad de circulación y se generó una conexión más directa con otros puntos estratégicos del municipio.

Gutiérrez Merino resaltó que la utilidad de Camino del Real trasciende a las colonias ubicadas directamente sobre su trazo, debido a que también funciona como una vía de desahogo para el tránsito generado por el crecimiento urbano del poniente de Ramos Arizpe. El alcalde subrayó que este tipo de infraestructura resulta necesaria para acompañar el desarrollo habitacional e industrial del municipio y ofrecer a las familias y trabajadores mayores alternativas para sus desplazamientos diarios.