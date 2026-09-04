Modernización de Camino del Real agiliza movilidad en el poniente de Ramos Arizpe

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    Modernización de Camino del Real agiliza movilidad en el poniente de Ramos Arizpe
    La infraestructura pretende reducir tiempos de traslado para familias y trabajadores. CORTESÍA

La vialidad conecta cuatro sectores habitacionales del poniente: Parajes de los Pinos, Real del Valle, Valle Poniente y Escorial

RAMOS ARIZPE, COAH.- A poco más de cuatro meses de su modernización, el bulevar Camino del Real se ha consolidado como una alternativa de movilidad para familias y trabajadores de Ramos Arizpe, al conectar cuatro sectores habitacionales del poniente de la ciudad y facilitar su incorporación hacia la carretera a Los Pinos y el corredor industrial.

La vialidad permite una comunicación más directa entre Parajes de los Pinos, Real del Valle, Valle Poniente y Escorial, sectores ubicados en una zona que mantiene un importante crecimiento habitacional y que requiere nuevas alternativas para distribuir el tránsito.

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El gobernador Manolo Jiménez Salinas ha señalado que las obras de conectividad que se desarrollan en la Región Sureste tienen como propósito mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de traslado y atender las necesidades derivadas del crecimiento urbano e industrial.

Por su parte, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, destacó que la infraestructura vial debe acompañar la expansión habitacional del municipio mediante opciones que permitan distribuir mejor el flujo vehicular y reducir los recorridos cotidianos.

“Camino del Real nos permite conectar una zona que ha crecido muchísimo con uno de los principales corredores de nuestra ciudad. Lo importante no son solamente los cuatro carriles; lo importante es que hoy una familia tiene otra opción para salir de su colonia y un trabajador puede trasladarse de una manera más ágil hacia la zona industrial”, señaló.

La modernización del bulevar, realizada en coordinación con el Gobierno del Estado, transformó el antiguo camino en una vialidad de cuatro carriles, con lo que se amplió su capacidad de circulación y se generó una conexión más directa con otros puntos estratégicos del municipio.

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La obra busca mejorar la distribución del tránsito en una zona con crecimiento habitacional. CORTESÍA

Gutiérrez Merino resaltó que la utilidad de Camino del Real trasciende a las colonias ubicadas directamente sobre su trazo, debido a que también funciona como una vía de desahogo para el tránsito generado por el crecimiento urbano del poniente de Ramos Arizpe.

El alcalde subrayó que este tipo de infraestructura resulta necesaria para acompañar el desarrollo habitacional e industrial del municipio y ofrecer a las familias y trabajadores mayores alternativas para sus desplazamientos diarios.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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