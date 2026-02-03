Llevan a escuela mensaje contra la violencia de género en Ramos Arizpe
Desde las aulas impulsan una cultura de respeto y prevención
En el marco de las acciones para promover la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del Instituto Municipal de la Mujer, llevó a cabo una jornada de concientización en la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en la colonia Analco.
Durante la actividad se brindó información a estudiantes, docentes y a la comunidad educativa sobre el significado de esta fecha, así como sobre los distintos tipos de violencia que pueden presentarse en los ámbitos escolar, familiar y comunitario, y el impacto que estas conductas generan en la vida de las personas.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia de llevar estos mensajes de prevención y sensibilización a las aulas, al considerar que la formación en valores desde edades tempranas es clave para la construcción de una sociedad más justa y pacífica.
“Transmitir a nuestras generaciones un mensaje de respeto, amor y paz es la base para que aprendan a convivir y coexistir sanamente en el hogar y en la sociedad. Si desde hoy sembramos valores, mañana tendremos una comunidad más justa y libre de violencia”, expresó el edil.
A través de diversas dinámicas y espacios de reflexión, las y los alumnos lograron identificar conductas violentas en distintos entornos, comprendiendo la importancia de no normalizar estas acciones y de solicitar apoyo oportuno en caso de presenciar o vivir alguna situación de violencia.
Asimismo, se orientó a las y los participantes sobre las instancias a las que pueden acudir para recibir atención, acompañamiento y protección, fortaleciendo con ello una cultura de prevención y denuncia desde edades tempranas.