Llevan a escuela mensaje contra la violencia de género en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 3 febrero 2026
    Llevan a escuela mensaje contra la violencia de género en Ramos Arizpe
    El Instituto Municipal de la Mujer lleva información a Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz. FOTO: CORTESÍA

Desde las aulas impulsan una cultura de respeto y prevención

En el marco de las acciones para promover la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del Instituto Municipal de la Mujer, llevó a cabo una jornada de concientización en la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en la colonia Analco.

Durante la actividad se brindó información a estudiantes, docentes y a la comunidad educativa sobre el significado de esta fecha, así como sobre los distintos tipos de violencia que pueden presentarse en los ámbitos escolar, familiar y comunitario, y el impacto que estas conductas generan en la vida de las personas.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia de llevar estos mensajes de prevención y sensibilización a las aulas, al considerar que la formación en valores desde edades tempranas es clave para la construcción de una sociedad más justa y pacífica.

$!Comparten mensaje con estudiantes en primaria de la colonia Analco.
Comparten mensaje con estudiantes en primaria de la colonia Analco. FOTO: CORTESÍA

“Transmitir a nuestras generaciones un mensaje de respeto, amor y paz es la base para que aprendan a convivir y coexistir sanamente en el hogar y en la sociedad. Si desde hoy sembramos valores, mañana tendremos una comunidad más justa y libre de violencia”, expresó el edil.

A través de diversas dinámicas y espacios de reflexión, las y los alumnos lograron identificar conductas violentas en distintos entornos, comprendiendo la importancia de no normalizar estas acciones y de solicitar apoyo oportuno en caso de presenciar o vivir alguna situación de violencia.

Asimismo, se orientó a las y los participantes sobre las instancias a las que pueden acudir para recibir atención, acompañamiento y protección, fortaleciendo con ello una cultura de prevención y denuncia desde edades tempranas.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

