Llevan brigada de prevención y servicios a colonia Analco, en Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Llevan brigada de prevención y servicios a colonia Analco, en Ramos Arizpe
    Familias de la colonia Analco participaron en la brigada de atención y proximidad social realizada en la Unidad Deportiva. CORTESÍA

Familias del sector recibieron atención médica, cortes de cabello y actividades recreativas durante la jornada

RAMOS ARIZPE, COAH.- El acercamiento de servicios y acciones de prevención a las colonias formó parte de una brigada realizada en la Unidad Deportiva de Analco, en Ramos Arizpe, donde participaron instituciones de seguridad, salud y capacitación.

La jornada reunió a la Subsecretaría de Proximidad Social y Prevención, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Salud, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC) y la Unidad de Proximidad Social de la Policía Municipal.

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Durante la actividad se instalaron módulos para atender a los habitantes del sector y ofrecer servicios como consultas de salud, cortes de cabello, además de actividades didácticas y recreativas dirigidas principalmente a niñas y niños.

$!Niñas y niños participaron en actividades recreativas y dinámicas enfocadas en prevención y seguridad.
Niñas y niños participaron en actividades recreativas y dinámicas enfocadas en prevención y seguridad. CORTESÍA

PREVENCIÓN DESDE LAS COLONIAS

La estrategia municipal contempla acciones preventivas en los sectores habitacionales, con especial atención a niñas, niños y jóvenes, además de la labor que realizan los cuerpos policiales en materia de vigilancia y respuesta ante emergencias.

$!La Policía Municipal desarrolló actividades lúdicas para promover la proximidad con las familias.
La Policía Municipal desarrolló actividades lúdicas para promover la proximidad con las familias. CORTESÍA

Las familias también participaron en dinámicas de orientación y sensibilización relacionadas con la prevención, la toma de decisiones y la promoción de estilos de vida saludables.

Por su parte, la Unidad de Proximidad Social de la Policía Municipal desarrolló actividades lúdicas para abordar temas relacionados con seguridad y prevención de manera accesible para menores y sus familias.

$!Instituciones de seguridad, salud y capacitación instalaron módulos para acercar servicios a los habitantes del sector.
Instituciones de seguridad, salud y capacitación instalaron módulos para acercar servicios a los habitantes del sector. CORTESÍA

Con este tipo de jornadas se busca generar espacios de interacción entre los habitantes y las instituciones, así como fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y los elementos policiales.

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