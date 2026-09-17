Llevan brigada de prevención y servicios a colonia Analco, en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El acercamiento de servicios y acciones de prevención a las colonias formó parte de una brigada realizada en la Unidad Deportiva de Analco, en Ramos Arizpe, donde participaron instituciones de seguridad, salud y capacitación. La jornada reunió a la Subsecretaría de Proximidad Social y Prevención, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Salud, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC) y la Unidad de Proximidad Social de la Policía Municipal.

Durante la actividad se instalaron módulos para atender a los habitantes del sector y ofrecer servicios como consultas de salud, cortes de cabello, además de actividades didácticas y recreativas dirigidas principalmente a niñas y niños.

PREVENCIÓN DESDE LAS COLONIAS La estrategia municipal contempla acciones preventivas en los sectores habitacionales, con especial atención a niñas, niños y jóvenes, además de la labor que realizan los cuerpos policiales en materia de vigilancia y respuesta ante emergencias.

Las familias también participaron en dinámicas de orientación y sensibilización relacionadas con la prevención, la toma de decisiones y la promoción de estilos de vida saludables. Por su parte, la Unidad de Proximidad Social de la Policía Municipal desarrolló actividades lúdicas para abordar temas relacionados con seguridad y prevención de manera accesible para menores y sus familias.

Con este tipo de jornadas se busca generar espacios de interacción entre los habitantes y las instituciones, así como fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y los elementos policiales.

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