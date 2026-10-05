¿Por qué los perritos callejeros son los mejores compañeros? Esto dicen sobre su adaptación y adopción

En Saltillo , esta posibilidad ha cobrado mayor relevancia en medio de la conversación sobre el maltrato y el bienestar animal generada por el caso de Rocky, el perro que murió después de sufrir graves lesiones presuntamente provocadas por su propia dueña.

Adoptar un perro que alguna vez vivió en la calle puede significar mucho más que llevar una mascota a casa: implica ofrecerle estabilidad a un animal que ha tenido que desenvolverse en un entorno incierto y, al mismo tiempo, darle a una familia la oportunidad de construir un vínculo con un compañero que puede tener una gran capacidad de adaptación.

De acuerdo con cifras del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS), más de 800 animales han encontrado un hogar mediante procesos de adopción durante la actual administración municipal de Saltillo.

El organismo realizó este fin de semana una feria de bienestar animal en Parque Centro, donde además de promover la adopción ofreció servicios gratuitos de desparasitación y vacunación antirrábica, así como esterilizaciones a bajo costo.

Durante la jornada también fueron exhibidos perros que esperan una familia, y algunos de ellos lograron ser adoptados por familias saltillenses.

LOS PERROS CALLEJEROS YA HAN APRENDIDO A SOBREVIVIR

Uno de los argumentos que han llamado la atención sobre la adopción de perros callejeros proviene del entrenador y divulgador de comportamiento canino César Millán, quien en declaraciones sostuvo que estos animales pueden ser excelentes compañeros.

Millán ha explicado que un perro que ha vivido en la calle necesariamente ha tenido que aprender a desenvolverse frente a diferentes situaciones: encontrar alimento, desplazarse por ambientes cambiantes, relacionarse con otros animales y reaccionar ante estímulos que un perro que siempre ha vivido dentro de una casa quizá nunca enfrentó.

Desde esa perspectiva, el perro no necesariamente llega a una familia “sin saber nada”. Por el contrario, puede traer consigo experiencias y habilidades adquiridas durante su vida en la calle.

En aquellas declaraciones, Millán llegó a considerar a los perros callejeros como algunos de los mejores perros, desde su punto de vista, y señaló que el primer paso al incorporarlos a un hogar debía ser generar confianza.

Desde su perspectiva, estos animales no necesariamente necesitan un entrenamiento específico para integrarse a una familia, sino principalmente cariño, amor y confianza.

Sin embargo, haber vivido en la calle no convierte automáticamente a un perro en tranquilo, obediente o fácil de manejar. Cada animal tiene una historia distinta y puede haber atravesado situaciones de abandono, miedo, hambre, violencia o falta de socialización.

NO TODOS LOS PERRITOS REACCIONAN IGUAL

Para algunos animales, pasar de la calle a un hogar representa un cambio radical: aparecen nuevos espacios, personas, sonidos, rutinas y reglas. Por ello, una familia que adopta debe permitir que el perro conozca progresivamente su nuevo entorno.