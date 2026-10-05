¿Por qué los perritos callejeros son los mejores compañeros? Esto dicen sobre su adaptación y adopción

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    ¿Por qué los perritos callejeros son los mejores compañeros? Esto dicen sobre su adaptación y adopción
    Perros que vivieron en situación de calle esperan una segunda oportunidad mediante la adopción en Saltillo. VANGUARDIA

Más de 800 animales han sido adoptados en Saltillo; expertos destacan la importancia de la confianza para integrar a un perro callejero a un nuevo hogar

Adoptar un perro que alguna vez vivió en la calle puede significar mucho más que llevar una mascota a casa: implica ofrecerle estabilidad a un animal que ha tenido que desenvolverse en un entorno incierto y, al mismo tiempo, darle a una familia la oportunidad de construir un vínculo con un compañero que puede tener una gran capacidad de adaptación.

En Saltillo, esta posibilidad ha cobrado mayor relevancia en medio de la conversación sobre el maltrato y el bienestar animal generada por el caso de Rocky, el perro que murió después de sufrir graves lesiones presuntamente provocadas por su propia dueña.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/feria-del-bienestar-animal-en-saltillo-promueve-la-adopcion-y-el-cuidado-de-los-seres-sintientes-NA23895484

De acuerdo con cifras del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS), más de 800 animales han encontrado un hogar mediante procesos de adopción durante la actual administración municipal de Saltillo.

El organismo realizó este fin de semana una feria de bienestar animal en Parque Centro, donde además de promover la adopción ofreció servicios gratuitos de desparasitación y vacunación antirrábica, así como esterilizaciones a bajo costo.

Durante la jornada también fueron exhibidos perros que esperan una familia, y algunos de ellos lograron ser adoptados por familias saltillenses.

LOS PERROS CALLEJEROS YA HAN APRENDIDO A SOBREVIVIR

Uno de los argumentos que han llamado la atención sobre la adopción de perros callejeros proviene del entrenador y divulgador de comportamiento canino César Millán, quien en declaraciones sostuvo que estos animales pueden ser excelentes compañeros.

Millán ha explicado que un perro que ha vivido en la calle necesariamente ha tenido que aprender a desenvolverse frente a diferentes situaciones: encontrar alimento, desplazarse por ambientes cambiantes, relacionarse con otros animales y reaccionar ante estímulos que un perro que siempre ha vivido dentro de una casa quizá nunca enfrentó.

Desde esa perspectiva, el perro no necesariamente llega a una familia “sin saber nada”. Por el contrario, puede traer consigo experiencias y habilidades adquiridas durante su vida en la calle.

En aquellas declaraciones, Millán llegó a considerar a los perros callejeros como algunos de los mejores perros, desde su punto de vista, y señaló que el primer paso al incorporarlos a un hogar debía ser generar confianza.

Desde su perspectiva, estos animales no necesariamente necesitan un entrenamiento específico para integrarse a una familia, sino principalmente cariño, amor y confianza.

Sin embargo, haber vivido en la calle no convierte automáticamente a un perro en tranquilo, obediente o fácil de manejar. Cada animal tiene una historia distinta y puede haber atravesado situaciones de abandono, miedo, hambre, violencia o falta de socialización.

NO TODOS LOS PERRITOS REACCIONAN IGUAL

Para algunos animales, pasar de la calle a un hogar representa un cambio radical: aparecen nuevos espacios, personas, sonidos, rutinas y reglas. Por ello, una familia que adopta debe permitir que el perro conozca progresivamente su nuevo entorno.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/el-perro-sin-nombre-diario-de-un-callejero-KH22070082

La paciencia resulta especialmente importante durante los primeros días y semanas. Un perro puede esconderse, mostrarse temeroso, tener dificultades para convivir con otros animales o no entender inicialmente determinadas rutinas domésticas.

En estos casos, el acompañamiento, la socialización gradual y, cuando sea necesario, la orientación de un profesional en comportamiento animal pueden facilitar el proceso.

La historia previa del perro tampoco determina necesariamente cómo será su comportamiento definitivo. El ambiente que encuentre después de la adopción puede influir considerablemente en su bienestar y en la relación que desarrolle con sus cuidadores.

La idea de construir un vínculo de confianza tiene respaldo en investigaciones recientes sobre la relación entre perros y humanos.

Un estudio publicado en 2026 analizó los patrones de apego de los perros hacia sus cuidadores y su relación con diferentes indicadores fisiológicos de estrés.

Los investigadores encontraron diferencias en las respuestas de estrés entre perros con distintos patrones de apego. Los animales con un patrón de apego ansioso presentaron respuestas de estrés agudo más intensas, mientras que determinadas características del vínculo con sus cuidadores se asociaron con menores indicadores fisiológicos de estrés crónico.

Los resultados permiten observar que la relación entre un perro y la persona que lo cuida puede estar vinculada con su bienestar, aunque esto no significa que exista una fórmula única para todos los animales.

MÁS DE 800 ADOPCIONES EN SALTILLO

En este contexto, los programas de adopción adquieren relevancia para animales que permanecen en situación de calle o bajo resguardo.

El CEBISS reporta más de 800 animales adoptados durante la actual administración municipal, mientras continúa con actividades destinadas a fomentar la tenencia responsable.

En la feria realizada en Parque Centro este fin de semana, las familias también pudieron recibir información de asociaciones civiles, veterinarias y negocios dedicados al cuidado animal.

Además de la adopción, los servicios ofrecidos buscaron promover acciones preventivas como la vacunación, desparasitación y esterilización.

ADOPTAR, UNA RESPONSABILIDAD

La adopción de un perro callejero no debe entenderse únicamente como un acto de rescate. También representa un compromiso a largo plazo.

Antes de llevar un animal a casa, una familia debe considerar el tiempo que puede dedicarle, los gastos veterinarios, alimentación, espacio disponible y capacidad para atender sus necesidades físicas y conductuales.

En una ciudad donde cientos de animales han conseguido un hogar mediante programas de adopción, la invitación es a mirar a los perros callejeros no solamente como animales que necesitan ser rescatados, sino como seres sintientes capaces de establecer vínculos y comenzar una nueva etapa cuando encuentran un entorno seguro y responsable.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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