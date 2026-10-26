Logra Tec Saltillo cifra histórica con cinco equipos en el nacional de InnovaTec

La directiva señaló que nunca habían logrado avanzar con una cantidad similar de equipos a esta fase del certamen, en el que estudiantes desarrollan proyectos tecnológicos.

El Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Saltillo, tendrá cinco equipos en la etapa nacional de InnovaTec, el principal encuentro de ciencia, tecnología y emprendimiento organizado por la institución, que se realizará a partir del 23 de noviembre, informó su directora, Ania Sánchez Ruiz, quien destacó que se trata de una cifra histórica para la institución.

La clasificación se logró a través de un proceso eliminatorio que comenzó con la etapa local, en la que participaron aproximadamente 40 proyectos. De estos, 12 avanzaron a la fase regional, celebrada en Ciudad Madero, donde los equipos compitieron con representantes de la zona norte del país. Finalmente, cinco obtuvieron su pase a la etapa nacional.

Explicó que la participación es voluntaria y representa un esfuerzo adicional para los alumnos, quienes deben combinar el desarrollo de sus propuestas con las materias y los proyectos propios de sus carreras. Aunque la institución otorga algunos créditos por estas actividades, reconoció que la carga académica puede dificultar la integración de los equipos.

Ante ello, consideró que el avance de los cinco equipos a la etapa nacional representa un reconocimiento al esfuerzo de los alumnos y sus docentes.

De acuerdo con Sánchez Ruiz, estas experiencias permiten a los jóvenes adquirir herramientas para enfrentar retos profesionales y participar en proyectos empresariales, además de ampliar sus oportunidades de incorporación al mercado laboral.