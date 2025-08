Luis Cárdenas Palomino habría sido trasladado al penal de Mesillas en Ramos Arizpe

El exfuncionario federal Luis Cárdenas Palomino, considerado uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna durante el sexenio de Felipe Calderón, habría sido trasladado al penal federal de Mesillas, en Ramos Arizpe, Coahuila, según reveló Israel Vallarta al salir del penal del Altiplano el pasado viernes, y nuevamente lo expresó en entrevista con la periodista Elisa Alanís para Milenio.

TE PUEDE INTERESAR: Atrae tramo Saltillo–Nuevo Laredo a tres consorcios ferroviarios

Vallarta, quien permaneció casi 20 años en prisión sin sentencia por el caso de secuestro junto a Florence Cassez y fue liberado tras ser absuelto, afirmó que Cárdenas Palomino ya no se encuentra en el penal del Altiplano, donde permanecía desde su detención en 2021 por presuntos actos de tortura.

El traslado se habría efectuado recientemente, aunque hasta ahora las autoridades federales no han confirmado la información: “Quiero adelantarles, no sé si lo sepan, Luis Cárdenas Palomino ya no está en este penal. El día miércoles por la mañana salió de aquí, no sabemos dónde está. Al parecer unos dicen que fue al penal de Santa Martha, otros dicen que no, que fue a Ramos Arizpe, no sabemos”, dijo Vallarta.