Madres de familia y docentes de Saltillo, exigen que se cumplan necesidades de las escuelas para clases presenciales

Aunque no existe una fecha exacta para el regreso a clases 100% presenciales, el Gobierno del Estado de Coahuila aprobó el lunes la solicitud de la Secretaría de Educación, para que todos los alumnos de los tres niveles educativos regresen a las aulas tras dos años de pandemia.

Por su parte, las madres de familia y docentes exigen qué se satisfagan las demandas y necesidades de cada plantel educativo para poder efectuar un regreso completo.

Al poniente de Saltillo, las madres de familia de la primaria Miguel Hidalgo, quienes hace dos semanas exigían que los menores regresaran a clases cien por ciento presenciales, hoy señalan que no es sencillo trabajar sin luz o agua, pues tras sufrir algunos robos de cableado, los alumnos tuvieron que tomar clases por un par de días sin agua en los baños y sin alumbrado en algunos salones.

“Somos conscientes que para regresar a clases todos los niños, primero tenemos que asegurar que la escuela esté en condiciones para recibir a nuestros hijos, no pueden a veces ni ir al baño, porque no hay agua y las reparaciones son lentas”, dijo Bertha Macias, una madre de familia.

Mientras que maestras del mismo plantel sostienen que además de los servicios, hace falta material didáctico que los padres de familia por el momento no pueden cubrir y no se les otorga por parte de la Secretaría de Educación, además de no contar con fondos propios o aportaciones como cuotas escolares, para solventar gastos de productos de higiene personal como jabón, o papel sanitario.

“Mucho menos tenemos dinero para comprar ventiladores nuevos o aires acondicionados, pues los que tienen algunas aulas ya no funcionan y son necesarios en tiempo de calor, más si van a regresar ya todos los alumnos”, dijo la profesora Verónica.

