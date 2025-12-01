Maestros jubilados de Coahuila demandan incremento salarial ‘por Ley’, y exigen servicios vitales en clínicas magisteriales

    Maestros jubilados de Coahuila demandan incremento salarial ‘por Ley’, y exigen servicios vitales en clínicas magisteriales
    Maestros jubilados y pensionados de diversas regiones de Coahuila se reunieron en la Plaza de Armas para exigir el cumplimiento de sus derechos. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

Maestros de las regiones Centro, Laguna y Sureste se reunieron en la Plaza de Armas para exigir se realicen las actualizaciones a sus pensiones

Un contingente de casi 200 maestros pensionados y jubilados de Coahuila se manifestó este lunes para exigir al Gobierno Estatal el cumplimiento de sus derechos de seguridad social, destacando el incremento no aplicado a sus pensiones y el rezago histórico en la Clínica del Magisterio.

El maestro jubilado Gustavo García informó que el Gobierno Estatal se comprometió a dar solución puntual en un lapso máximo de 19 días.

El profesor José Luis Anzures, uno de los voceros del movimiento, señaló que la falta de aplicación de la pensión dinámica durante dos años ha vulnerado los derechos establecidos en la Ley de Pensiones.
El profesor José Luis Anzures, uno de los voceros del movimiento, señaló que la falta de aplicación de la pensión dinámica durante dos años ha vulnerado los derechos establecidos en la Ley de Pensiones. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

PROTESTAN POR SUS DERECHOS

El punto de reunión fue la Plaza de Armas. El profesor José Luis Anzures, de Torreón, explicó que la movilización responde a la desesperación y la búsqueda de la dignidad y la defensa de sus derechos.

El llamado reunió a educadores de casi todas las regiones, incluyendo los mayores contingentes del sureste —Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y Parras—; La Laguna, con Torreón, San Pedro y Francisco I. Madero; así como la región centro, con el municipio de Monclova.

El reclamo principal del grupo se centra en el incremento a las pensiones. Los jubilados demandan la aplicación de la pensión dinámica, una condición establecida en la Ley de Pensiones que garantiza que los incrementos salariales otorgados a los trabajadores activos deben ser transferidos también a los compañeros pensionados y jubilados.

José Luis Anzures indicó que ha habido un incumplimiento de dos años en la aplicación de este incremento, contraviniendo tanto la ley como las minutas de negociación. La organización exige una solución inmediata al Gobierno de Coahuila, pues indicó que se trata de un derecho ya establecido.

El maestro Gustavo García informó que el Gobierno Estatal se comprometió a dar solución en un plazo no mayor a 19 días.
El maestro Gustavo García informó que el Gobierno Estatal se comprometió a dar solución en un plazo no mayor a 19 días. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

DEUDA HISTÓRICA EN SEGURIDAD SOCIAL

Además del rezago en los incrementos salariales, los manifestantes señalaron los problemas crónicos acumulados en las instituciones de seguridad social. La más sensible es la Clínica del Magisterio.

Aunque reconocen que ha habido avances, indicaron que es necesario continuar para que se garantice lo siguiente: contar con medicinas, disponer de especialistas y médicos generales, así como acceso a servicios especializados como quimioterapia y diálisis en todas las regiones.

“Actualmente, los maestros de todas las regiones deben trasladarse hasta Saltillo para recibir servicios de diálisis o quimioterapia”, dijo.

