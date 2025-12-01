Maestros jubilados de Coahuila demandan incremento salarial ‘por Ley’, y exigen servicios vitales en clínicas magisteriales

Un contingente de casi 200 maestros pensionados y jubilados de Coahuila se manifestó este lunes para exigir al Gobierno Estatal el cumplimiento de sus derechos de seguridad social, destacando el incremento no aplicado a sus pensiones y el rezago histórico en la Clínica del Magisterio. El maestro jubilado Gustavo García informó que el Gobierno Estatal se comprometió a dar solución puntual en un lapso máximo de 19 días. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los estados que prevé gasto electoral adicional en 2026

PROTESTAN POR SUS DERECHOS El punto de reunión fue la Plaza de Armas. El profesor José Luis Anzures, de Torreón, explicó que la movilización responde a la desesperación y la búsqueda de la dignidad y la defensa de sus derechos. El llamado reunió a educadores de casi todas las regiones, incluyendo los mayores contingentes del sureste —Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y Parras—; La Laguna, con Torreón, San Pedro y Francisco I. Madero; así como la región centro, con el municipio de Monclova. El reclamo principal del grupo se centra en el incremento a las pensiones. Los jubilados demandan la aplicación de la pensión dinámica, una condición establecida en la Ley de Pensiones que garantiza que los incrementos salariales otorgados a los trabajadores activos deben ser transferidos también a los compañeros pensionados y jubilados. José Luis Anzures indicó que ha habido un incumplimiento de dos años en la aplicación de este incremento, contraviniendo tanto la ley como las minutas de negociación. La organización exige una solución inmediata al Gobierno de Coahuila, pues indicó que se trata de un derecho ya establecido.