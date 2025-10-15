Manolo Jiménez arranca obras sociales y Programa Alimentario en Matamoros

TE PUEDE INTERESAR: Irá este jueves a audiencia homicida de su abuelo en la colonia Bellavista de Saltillo

Estas acciones buscan mejorar significativamente la calidad de vida de los habitantes, ofreciendo apoyos directos en materia de infraestructura , servicios y alimentación para las familias más vulnerables.

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez encabezó el arranque de obras sociales y del Programa Alimentario, los cuales se realizan bajo la estrategia Mejora Coahuila , la cual representa una inversión de 70.6 millones de pesos.

Además, el Programa Alimentario contempla la entrega periódica de despensas y productos básicos, asegurando que las comunidades tengan acceso a una nutrición adecuada y oportunidades de desarrollo integral.

El evento se realizó en el área conocida como “Los Mercaditos”, en el centro de la ciudad, con la presencia del alcalde Miguel Ángel Ramírez y el titular de Mejora, Gabriel Elizondo Pérez, entre otros funcionarios estatales y municipales, así como ciudadanos.

El alcalde Miguel Ángel Ramírez resaltó la participación de los vecinos y representantes ejidales en conjunto con gobierno y sociedad, fortaleciendo la transparencia y el sentido de pertenencia en cada proyecto iniciado.

Durante la ceremonia, se destacó la importancia de trabajar unidos para lograr un impacto duradero en el municipio y garantizar el bienestar social.

Por su parte, Gabriel Elizondo, coordinador de Mejora Coahuila, explicó que el Gobierno de Coahuila invierte más de 140 millones de pesos al Programa Alimentario de Huevo y Leche, para beneficiar a unas 450 mil familias en todo el estado.

Este programa es un gran esfuerzo para garantizar la alimentación digna de los coahuilenses y apoyar la economía familiar.

Por otra parte, las obras que se arrancan consisten en pavimentación, recarpeteo, de agua potable, drenaje y de infraestructura educativa, que vendrá a beneficiar a miles de matamorenses.