Manolo Jiménez arranca obras sociales y Programa Alimentario en Matamoros

Coahuila
/ 15 octubre 2025
    Manolo Jiménez arranca obras sociales y Programa Alimentario en Matamoros
    El gobernador Manolo Jiménez encabezó el arranque de obras sociales y del Programa Alimentario en Matamoros, con una inversión de más de 70 millones de pesos. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

Gabriel Elizondo, coordinador de Mejora Coahuila, destacó que el Programa Alimentario de Huevo y Leche beneficiará a unas 450 mil familias en todo el estado

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez encabezó el arranque de obras sociales y del Programa Alimentario, los cuales se realizan bajo la estrategia Mejora Coahuila, la cual representa una inversión de 70.6 millones de pesos.

Estas acciones buscan mejorar significativamente la calidad de vida de los habitantes, ofreciendo apoyos directos en materia de infraestructura, servicios y alimentación para las familias más vulnerables.

Además, el Programa Alimentario contempla la entrega periódica de despensas y productos básicos, asegurando que las comunidades tengan acceso a una nutrición adecuada y oportunidades de desarrollo integral.

Los beneficiarios recibirán apoyos directos en infraestructura, servicios y alimentación, buscando mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables.
Los beneficiarios recibirán apoyos directos en infraestructura, servicios y alimentación, buscando mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

El evento se realizó en el área conocida como “Los Mercaditos”, en el centro de la ciudad, con la presencia del alcalde Miguel Ángel Ramírez y el titular de Mejora, Gabriel Elizondo Pérez, entre otros funcionarios estatales y municipales, así como ciudadanos.

El alcalde Miguel Ángel Ramírez resaltó la participación de los vecinos y representantes ejidales en conjunto con gobierno y sociedad, fortaleciendo la transparencia y el sentido de pertenencia en cada proyecto iniciado.

Durante la ceremonia, se destacó la importancia de trabajar unidos para lograr un impacto duradero en el municipio y garantizar el bienestar social.

Por su parte, Gabriel Elizondo, coordinador de Mejora Coahuila, explicó que el Gobierno de Coahuila invierte más de 140 millones de pesos al Programa Alimentario de Huevo y Leche, para beneficiar a unas 450 mil familias en todo el estado.

Este programa es un gran esfuerzo para garantizar la alimentación digna de los coahuilenses y apoyar la economía familiar.

Por otra parte, las obras que se arrancan consisten en pavimentación, recarpeteo, de agua potable, drenaje y de infraestructura educativa, que vendrá a beneficiar a miles de matamorenses.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

