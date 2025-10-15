Irá este jueves a audiencia homicida de su abuelo en la colonia Bellavista de Saltillo

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    Irá este jueves a audiencia homicida de su abuelo en la colonia Bellavista de Saltillo
    El hecho se registró en el cruce de las calles Miguel Cárdenas Valdez y Morelos, alrededor de las 18:00 horas, casi al cierre del negocio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El homicidio ocurrió el lunes pasado en la colonia Bellavista, al sur de Saltillo.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que la audiencia en contra de un hombre señalado por el homicidio de su abuelo en la colonia Bellavista de Saltillo, el pasado lunes, se celebrará este jueves donde presentarán ante un juez los motivos por los que se señala como presunto responsable.

El caso se registró el lunes pasado, cuando las autoridades policiacas tomaron conocimiento del cuerpo sin vida de un hombre de 70 años, identificado como Ramón Muñiz, quien se encontraba atendiendo su papelería y mercería sobre las calles del cruce Miguel Cárdenas Valdez y Morelos, en la colonia Bellavista, al sur de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: catean domicilio de Brandon ‘N’, acusado de quitarle la vida a su abuelo

De acuerdo con los primeros datos investigados, el suceso se registró aproximadamente a las 18:00 horas, casi al punto del cierre del negocio.

Hasta ahora, la primera teoría de la Fiscalía, basada en los testimonios de las personas cercanas, es que el nieto de la víctima lo habría asaltado para extraer las ganancias y sostener su consumo de drogas.

La información recopilada por la Cruz Roja indica que la víctima recibió un golpe en la cabeza y, posteriormente, una herida con un cuchillo en la espalda, para llevarse el dinero de las ganancias y después huir.

TE PUEDE INTERESAR: Asesina a su abuelo para asaltar su negocio, en Saltillo

Brandon “N” fue detenido unas horas después de que se registró el deceso y fue llevado y ante la Agencia de Investigación Criminal para rendir sus primeras declaraciones, que de acuerdo con fuentes cercanas, habría hecho bajo los influjos del cristal.

Tras agotar las 48 horas de la detención, Brandon será llevado ante el juez de control para acreditar la legalidad de la misma, y proceder a una audiencia de vinculación a proceso solicitada por la Fiscalía donde se presentarán los datos de prueba.

Temas


Justicia
homicidios

Localizaciones


Saltillo

true

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha