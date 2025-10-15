Irá este jueves a audiencia homicida de su abuelo en la colonia Bellavista de Saltillo

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que la audiencia en contra de un hombre señalado por el homicidio de su abuelo en la colonia Bellavista de Saltillo, el pasado lunes, se celebrará este jueves donde presentarán ante un juez los motivos por los que se señala como presunto responsable.

El caso se registró el lunes pasado, cuando las autoridades policiacas tomaron conocimiento del cuerpo sin vida de un hombre de 70 años, identificado como Ramón Muñiz, quien se encontraba atendiendo su papelería y mercería sobre las calles del cruce Miguel Cárdenas Valdez y Morelos, en la colonia Bellavista, al sur de Saltillo.

De acuerdo con los primeros datos investigados, el suceso se registró aproximadamente a las 18:00 horas, casi al punto del cierre del negocio.

Hasta ahora, la primera teoría de la Fiscalía, basada en los testimonios de las personas cercanas, es que el nieto de la víctima lo habría asaltado para extraer las ganancias y sostener su consumo de drogas.

La información recopilada por la Cruz Roja indica que la víctima recibió un golpe en la cabeza y, posteriormente, una herida con un cuchillo en la espalda, para llevarse el dinero de las ganancias y después huir.

Brandon “N” fue detenido unas horas después de que se registró el deceso y fue llevado y ante la Agencia de Investigación Criminal para rendir sus primeras declaraciones, que de acuerdo con fuentes cercanas, habría hecho bajo los influjos del cristal.

Tras agotar las 48 horas de la detención, Brandon será llevado ante el juez de control para acreditar la legalidad de la misma, y proceder a una audiencia de vinculación a proceso solicitada por la Fiscalía donde se presentarán los datos de prueba.