Manolo Jiménez celebra triunfo de alianza PRI-UDC: ‘Hoy ganó Coahuila’

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    Manolo Jiménez celebra triunfo de alianza PRI-UDC: ‘Hoy ganó Coahuila’
    El gobernador aseguró que en la elección triunfaron la unidad, el trabajo y los resultados. CORTESÍA

El mandatario señaló que la ciudadanía refrendó su confianza en las candidatas y candidatos de la coalición

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, celebró los resultados preliminares de la jornada electoral y aseguró que la ciudadanía refrendó su confianza en las candidatas y candidatos de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, integrada por el PRI y la UDC.

A través de un mensaje difundido tras el cierre de las votaciones, el mandatario estatal afirmó que “hoy ganó Coahuila”, al destacar el respaldo obtenido por la coalición en los 16 distritos locales de la entidad.

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Jiménez Salinas señaló que los resultados representan un reconocimiento al trabajo realizado en el estado y al modelo de seguridad y desarrollo que, dijo, se ha impulsado en los últimos años.

“La gente nuevamente le dio su voto de confianza a las candidatas y candidatos de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC para seguir consolidando a nuestro estado como el mejor de México para vivir con nuestras familias”, expresó.

El gobernador sostuvo que en la elección prevalecieron la unidad, el trabajo y los resultados, y aseguró que la ciudadanía rechazó proyectos basados en la confrontación y la división.

“Aquí en Coahuila ganó la unidad, el trabajo, los resultados y el amor por nuestra tierra. Vencimos contundentemente a quienes promueven el odio, la división, la grilla y la mentira”, manifestó.

Asimismo, reiteró su compromiso de continuar trabajando en coordinación con los distintos sectores de la sociedad para mantener los indicadores de seguridad, desarrollo económico y calidad de vida que distinguen a la entidad.

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“Aquí seguiremos cuidando y defendiendo a nuestro estado, aquí seguiremos con todo pa’delante trabajando en equipo para bien de las y los coahuilenses”, agregó.

Finalmente, Manolo Jiménez agradeció el respaldo ciudadano y destacó que, de acuerdo con las tendencias preliminares, la alianza obtuvo el triunfo en la totalidad de los distritos locales en disputa.

“¡16 de 16! ¡Muchas gracias a todas y todos!”, concluyó el mandatario.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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