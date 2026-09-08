Pide Manolo Jiménez participación federal extraordinaria para rescatar a AHMSA

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    Pide Manolo Jiménez participación federal extraordinaria para rescatar a AHMSA
    Manolo Jiménez pidió a Claudia Sheinbaum intervenir para concretar la reactivación de AHMSA. ARCHIVO

Manolo Jiménez pidió a Claudia Sheinbaum la intervención del Gobierno Federal para reactivar AHMSA y atender la crisis económica de la región Centro-Desierto de Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas planteó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum la urgente intervención del Gobierno Federal para concretar la reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA).

Jiménez Salinas consideró indispensable que el presupuesto federal atienda esta problemática, al señalarla como la mayor preocupación social y económica que enfrenta actualmente la entidad.

“Le planteé la preocupación de las y los trabajadores, de la gente de la región Centro-Desierto de Coahuila. Le dije: ‘Oiga, presidenta, esto de AHMSA es lo más sentido, es lo más importante’”, declaró.

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El mandatario señaló que se requiere un esquema de apoyo financiero especial, conducido por la Secretaría de Hacienda, para garantizar el éxito de las licitaciones vinculadas con la empresa.

“Se tiene que hacer un esquema ya a estas alturas donde la Federación tenga una participación extraordinaria y, bueno, ya el secretario de Hacienda está al tanto de todo esto”, explicó.

De forma paralela, el Ejecutivo estatal informó que mantiene incentivos locales que han atraído cerca de siete inversiones internacionales a la región, con el objetivo de mitigar el impacto en el empleo.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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