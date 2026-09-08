Pide Manolo Jiménez participación federal extraordinaria para rescatar a AHMSA

El gobernador Manolo Jiménez Salinas planteó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum la urgente intervención del Gobierno Federal para concretar la reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA).

Jiménez Salinas consideró indispensable que el presupuesto federal atienda esta problemática, al señalarla como la mayor preocupación social y económica que enfrenta actualmente la entidad.

“Le planteé la preocupación de las y los trabajadores, de la gente de la región Centro-Desierto de Coahuila. Le dije: ‘Oiga, presidenta, esto de AHMSA es lo más sentido, es lo más importante’”, declaró.