Pide Manolo Jiménez participación federal extraordinaria para rescatar a AHMSA
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Manolo Jiménez pidió a Claudia Sheinbaum la intervención del Gobierno Federal para reactivar AHMSA y atender la crisis económica de la región Centro-Desierto de Coahuila
El gobernador Manolo Jiménez Salinas planteó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum la urgente intervención del Gobierno Federal para concretar la reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA).
Jiménez Salinas consideró indispensable que el presupuesto federal atienda esta problemática, al señalarla como la mayor preocupación social y económica que enfrenta actualmente la entidad.
“Le planteé la preocupación de las y los trabajadores, de la gente de la región Centro-Desierto de Coahuila. Le dije: ‘Oiga, presidenta, esto de AHMSA es lo más sentido, es lo más importante’”, declaró.
El mandatario señaló que se requiere un esquema de apoyo financiero especial, conducido por la Secretaría de Hacienda, para garantizar el éxito de las licitaciones vinculadas con la empresa.
“Se tiene que hacer un esquema ya a estas alturas donde la Federación tenga una participación extraordinaria y, bueno, ya el secretario de Hacienda está al tanto de todo esto”, explicó.
De forma paralela, el Ejecutivo estatal informó que mantiene incentivos locales que han atraído cerca de siete inversiones internacionales a la región, con el objetivo de mitigar el impacto en el empleo.