Manolo Jiménez destaca generación de 10 mil empleos en julio; es 3er lugar nacional

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    Manolo Jiménez destaca generación de 10 mil empleos en julio; es 3er lugar nacional
    Coahuila es primer lugar nacional en formalidad laboral, destacó el Gobernador de Coahuila. CORTESÍA

Entre diciembre de 2025 y julio de 2026, la entidad acumuló 19 mil 927 nuevos puestos de trabajo formales

Coahuila cerró julio con la generación de 10 mil 185 nuevos empleos formales, cifra que colocó al estado en el tercer lugar nacional en creación de puestos de trabajo durante ese mes, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que este resultado representa el mejor mes de julio en generación de empleo durante la actual administración estatal y refleja el dinamismo de la economía de Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/dinero/suma-coahuila-mas-de-10-mil-empleos-nuevos-en-julio-ED22748185

“En el último reporte del IMSS en Coahuila generamos más de 10 mil nuevos empleos para nuestra gente. Somos el tercer lugar nacional. Trabajando en equipo, seguimos haciendo de nuestro Estado el mejor para vivir de todo México”, señaló.

Con los empleos registrados en julio, la entidad acumuló 19 mil 927 nuevos puestos de trabajo formales durante 2026, considerando el periodo de diciembre de 2025 a julio de este año, lo que la ubica en el cuarto lugar nacional por generación de empleo acumulado.

Jiménez Salinas resaltó que el desarrollo, la seguridad y la calidad de vida son prioridades de su administración, por lo que continuará la coordinación entre ciudadanos, sociedad civil, iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno.

“Por eso vamos a seguir trabajando de la mano ciudadanos, sociedad civil organizada, iniciativa privada, los tres órdenes de gobierno para seguir haciendo de Coahuila uno de los mejores lugares de México para vivir con nuestras familias”, afirmó.

A este desempeño se suma la fortaleza de la entidad en materia de formalidad laboral. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al primer trimestre de 2026, Coahuila ocupa el primer lugar nacional en este indicador, con 65.8 por ciento, frente al promedio nacional de 45.2 por ciento.

Esto significa que prácticamente siete de cada 10 trabajadores en la entidad cuentan con un empleo formal, con acceso a seguridad social y prestaciones de ley, condiciones que contribuyen al bienestar de las familias.

$!Manolo Jiménez destacó que el empleo formal es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las familias.
Manolo Jiménez destacó que el empleo formal es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las familias. CORTESÍA

Asimismo, Coahuila se mantiene en el octavo lugar nacional por el número total de trabajadores registrados ante el IMSS, consolidándose como uno de los principales generadores de empleo formal y motores económicos del norte del país.

El gobernador sostuvo que el empleo formal constituye una de las principales herramientas para generar bienestar y oportunidades.

“No hay mejor programa social que el empleo formal. Con un trabajo digno, las familias acceden a seguridad social, servicios de salud y mejores condiciones de vida. Este es el camino para seguir construyendo un estado fuerte y con oportunidades para todos”, expresó.

De acuerdo con los indicadores del IMSS y del INEGI, Coahuila mantiene condiciones favorables para la inversión y la generación de oportunidades laborales en sus cinco regiones, impulsadas por políticas para fortalecer la competitividad y la coordinación con el sector productivo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-suma-casi-10-mil-empleos-formales-en-el-primer-semestre-de-2026-manolo-jimenez-EG22608491

El Gobierno estatal señaló que continuará trabajando para propiciar nuevas inversiones, fortalecer a las empresas establecidas y generar empleos formales, dignos y mejor remunerados.

Con el resultado de julio, más de 10 mil personas se incorporaron al mercado laboral formal en un solo mes, con lo que Coahuila busca mantener el dinamismo durante el segundo semestre de 2026 y avanzar en materia de inversión, empleo y calidad de vida.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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