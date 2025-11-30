Manolo Jiménez inaugura Villamagia Coahuila 2025 con el encendido del pino monumental en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- La temporada navideña en Coahuila comenzó oficialmente este fin de semana con el encendido del pino monumental de Villamagia, una de las principales iniciativas para fomentar la convivencia familiar y fortalecer el tejido social en el estado. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo da la bienvenida a la temporada navideña con el encendido del pino en ‘Villamagia Coahuila 2025’

El gobernador Manolo Jiménez, acompañado de su esposa Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, y sus hijos, encabezó el evento que marcó el arranque de esta festividad, en la que participaron también autoridades locales como la alcaldesa de Múzquiz, Laura Patricia Jiménez. Este evento se celebró de manera simultánea en varios municipios del estado, incluyendo Torreón, Monclova, Parras de la Fuente y Saltillo, y permanecerá abierto hasta el 6 de enero de 2026.

Villamagia Coahuila se ha consolidado como un proyecto que no solo enciende el espíritu navideño, sino que también ofrece a los coahuilenses un espacio de encuentro y recreación. El gobernador destacó que este evento se lleva a cabo en las plazas principales de diversos municipios, con el objetivo de brindar a las familias un lugar de disfrute, rodeado de figuras gigantes, juguetes tradicionales mexicanos y espectáculos especiales que resaltan los valores de la temporada.

El proyecto Villamagia, impulsado por Inspira Coahuila, tiene como fin promover el sentido de comunidad y resaltar las tradiciones familiares que caracterizan a las festividades decembrinas. Jiménez destacó el trabajo realizado por su esposa Paola Rodríguez en la coordinación de todas las actividades que se realizan en las distintas sedes de este proyecto, que ha logrado atraer a más de tres millones de personas en sus dos ediciones anteriores.

En la inauguración también se reconoció el esfuerzo de todos los colaboradores y autoridades locales, quienes han hecho posible que Villamagia sea un evento de gran éxito, al tiempo que se reiteró el compromiso de continuar trabajando en unidad para consolidar a Coahuila como el mejor lugar para vivir en familia. Los asistentes pudieron disfrutar de enormes figuras de juguetes tradicionales como el trompo, el balero y el caballito, además de un impresionante árbol navideño de más de 20 metros de altura, que ilumina la Plaza Principal de Múzquiz.