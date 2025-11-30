Manolo Jiménez inaugura Villamagia Coahuila 2025 con el encendido del pino monumental en Múzquiz

Manolo Jiménez inaugura Villamagia Coahuila 2025 con el encendido del pino monumental en Múzquiz

por Elena Vega

Con el encendido del pino monumental, arranca oficialmente Villamagia Coahuila 2025, un proyecto que busca promover los valores navideños, fortalecer el tejido social y ofrecer a las familias coahuilenses un espacio de convivencia

/ 30 noviembre 2025
MÚZQUIZ, COAH.- La temporada navideña en Coahuila comenzó oficialmente este fin de semana con el encendido del pino monumental de Villamagia, una de las principales iniciativas para fomentar la convivencia familiar y fortalecer el tejido social en el estado.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo da la bienvenida a la temporada navideña con el encendido del pino en ‘Villamagia Coahuila 2025’

$!Niños y adultos pudieron disfrutar de las villas de Santa Claus y otras actividades navideñas en Múzquiz, en el inicio de la temporada de festividades decembrinas.
Niños y adultos pudieron disfrutar de las villas de Santa Claus y otras actividades navideñas en Múzquiz, en el inicio de la temporada de festividades decembrinas. FOTO: CORTESÍA

El gobernador Manolo Jiménez, acompañado de su esposa Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, y sus hijos, encabezó el evento que marcó el arranque de esta festividad, en la que participaron también autoridades locales como la alcaldesa de Múzquiz, Laura Patricia Jiménez.

Este evento se celebró de manera simultánea en varios municipios del estado, incluyendo Torreón, Monclova, Parras de la Fuente y Saltillo, y permanecerá abierto hasta el 6 de enero de 2026.

$!El espectáculo de luces dio el toque final a la inauguración de Villamagia, un evento lleno de magia y esperanza para las familias coahuilenses.
El espectáculo de luces dio el toque final a la inauguración de Villamagia, un evento lleno de magia y esperanza para las familias coahuilenses. FOTO: CORTESÍA

Villamagia Coahuila se ha consolidado como un proyecto que no solo enciende el espíritu navideño, sino que también ofrece a los coahuilenses un espacio de encuentro y recreación. El gobernador destacó que este evento se lleva a cabo en las plazas principales de diversos municipios, con el objetivo de brindar a las familias un lugar de disfrute, rodeado de figuras gigantes, juguetes tradicionales mexicanos y espectáculos especiales que resaltan los valores de la temporada.

$!El gobernador Manolo Jiménez destacó el trabajo de su esposa Paola Rodríguez, quien coordina el exitoso proyecto Villamagia desde sus inicios.
El gobernador Manolo Jiménez destacó el trabajo de su esposa Paola Rodríguez, quien coordina el exitoso proyecto Villamagia desde sus inicios. FOTO: CORTESÍA

El proyecto Villamagia, impulsado por Inspira Coahuila, tiene como fin promover el sentido de comunidad y resaltar las tradiciones familiares que caracterizan a las festividades decembrinas. Jiménez destacó el trabajo realizado por su esposa Paola Rodríguez en la coordinación de todas las actividades que se realizan en las distintas sedes de este proyecto, que ha logrado atraer a más de tres millones de personas en sus dos ediciones anteriores.

$!Los espectáculos navideños fueron disfrutados por todos en la Plaza Principal de Múzquiz, marcando el inicio de la temporada de fiestas en Coahuila.
Los espectáculos navideños fueron disfrutados por todos en la Plaza Principal de Múzquiz, marcando el inicio de la temporada de fiestas en Coahuila. FOTO: CORTESÍA

En la inauguración también se reconoció el esfuerzo de todos los colaboradores y autoridades locales, quienes han hecho posible que Villamagia sea un evento de gran éxito, al tiempo que se reiteró el compromiso de continuar trabajando en unidad para consolidar a Coahuila como el mejor lugar para vivir en familia.

Los asistentes pudieron disfrutar de enormes figuras de juguetes tradicionales como el trompo, el balero y el caballito, además de un impresionante árbol navideño de más de 20 metros de altura, que ilumina la Plaza Principal de Múzquiz.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

