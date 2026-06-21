Mantiene Ramos Arizpe labores permanentes para conservar una ciudad limpia y ordenada

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    Mantiene Ramos Arizpe labores permanentes para conservar una ciudad limpia y ordenada
    Las cuadrillas llevan a cabo actividades de deshierbe, barrido manual y mecánico, poda de árboles y retiro de basura y escombro. CORTESÍA

Decenas de trabajadores municipales realizan diariamente labores de limpieza en calles, plazas, bulevares y áreas verdes

RAMOS ARIZPE, COAH.- Mientras la ciudad inicia cada jornada, decenas de trabajadores municipales recorren calles, plazas, bulevares y áreas verdes con el objetivo de mantener a Ramos Arizpe limpio, ordenado y en condiciones óptimas para las familias.

Como parte de una estrategia permanente de mantenimiento urbano impulsada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, cuadrillas municipales realizan diariamente labores de limpieza, deshierbe, barrido manual y mecánico, poda de árboles, retiro de basura y escombro, conservación de camellones, atención de espacios públicos y acciones de mejoramiento de la imagen urbana en colonias, vialidades y comunidades del municipio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-consolida-crecimiento-con-bienestar-y-orden-urbano-AF21535665

Las labores se desarrollan de manera continua en distintos sectores de la ciudad, permitiendo conservar espacios seguros, funcionales y agradables para quienes transitan, trabajan o conviven diariamente en ellos.

Durante las últimas semanas, el Gobierno Municipal reforzó estas acciones en vialidades principales, escuelas, plazas públicas, áreas verdes y colonias de diversos sectores. Además, se han sumado trabajos de alumbrado público, bacheo y mantenimiento preventivo con el propósito de brindar una atención integral a la infraestructura urbana.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo constante para mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el entorno urbano.

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“Una ciudad limpia habla del compromiso de su gente y de su gobierno. Nuestro trabajo no se limita a atender reportes; todos los días salimos a cuidar los espacios que compartimos para que las familias vivan en un entorno más digno, seguro y ordenado”, expresó.

Para fortalecer la capacidad operativa del municipio, recientemente se incorporaron nuevos camiones recolectores, maquinaria especializada y una barredora mecánica, herramientas que permiten ampliar la cobertura de los servicios y ofrecer una respuesta más eficiente en todos los sectores de Ramos Arizpe.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-tu-escuela-tu-eliges-fortalece-autonomia-educativa-en-ramos-arizpe-MF21536028

Asimismo, la administración municipal mantiene abiertos los canales de atención ciudadana a través del chatbot oficial de la Presidencia Municipal, mediante el cual los habitantes pueden reportar necesidades relacionadas con limpieza, alumbrado, bacheo, áreas verdes y otros servicios públicos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca fortalecer la participación ciudadana y mantener en buenas condiciones los espacios públicos, promoviendo una ciudad más limpia, segura y ordenada para todos sus habitantes.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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