$!Mantiene Ramos Arizpe labores permanentes para conservar una ciudad limpia y ordenada

RAMOS ARIZPE, COAH.- Mientras la ciudad inicia cada jornada, decenas de trabajadores municipales recorren calles, plazas, bulevares y áreas verdes con el objetivo de mantener a Ramos Arizpe limpio, ordenado y en condiciones óptimas para las familias. Como parte de una estrategia permanente de mantenimiento urbano impulsada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, cuadrillas municipales realizan diariamente labores de limpieza, deshierbe, barrido manual y mecánico, poda de árboles, retiro de basura y escombro, conservación de camellones, atención de espacios públicos y acciones de mejoramiento de la imagen urbana en colonias, vialidades y comunidades del municipio.

Las labores se desarrollan de manera continua en distintos sectores de la ciudad, permitiendo conservar espacios seguros, funcionales y agradables para quienes transitan, trabajan o conviven diariamente en ellos. Durante las últimas semanas, el Gobierno Municipal reforzó estas acciones en vialidades principales, escuelas, plazas públicas, áreas verdes y colonias de diversos sectores. Además, se han sumado trabajos de alumbrado público, bacheo y mantenimiento preventivo con el propósito de brindar una atención integral a la infraestructura urbana. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo constante para mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el entorno urbano.

“Una ciudad limpia habla del compromiso de su gente y de su gobierno. Nuestro trabajo no se limita a atender reportes; todos los días salimos a cuidar los espacios que compartimos para que las familias vivan en un entorno más digno, seguro y ordenado”, expresó. Para fortalecer la capacidad operativa del municipio, recientemente se incorporaron nuevos camiones recolectores, maquinaria especializada y una barredora mecánica, herramientas que permiten ampliar la cobertura de los servicios y ofrecer una respuesta más eficiente en todos los sectores de Ramos Arizpe.

Asimismo, la administración municipal mantiene abiertos los canales de atención ciudadana a través del chatbot oficial de la Presidencia Municipal, mediante el cual los habitantes pueden reportar necesidades relacionadas con limpieza, alumbrado, bacheo, áreas verdes y otros servicios públicos. Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca fortalecer la participación ciudadana y mantener en buenas condiciones los espacios públicos, promoviendo una ciudad más limpia, segura y ordenada para todos sus habitantes.

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