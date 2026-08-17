Mantiene Torreón bajo lupa a grupos de escoltas y seguridad privada, afirma Riquelme

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    Mantiene Torreón bajo lupa a grupos de escoltas y seguridad privada, afirma Riquelme
    Las autoridades ponen especial atención en la presencia de escoltas armados en espacios públicos y centros de entretenimiento. ESPECIAL

Mantiene una revisión permanente de los servicios de seguridad privada que operan en el municipio

TORREÓN, COAH.- Tras la detención de un empresario de Gómez Palacio y de 17 integrantes de su grupo de escoltas, ocurrida el pasado 7 de agosto durante un operativo de seguridad en el estacionamiento de la tienda Costco de Torreón, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que se mantiene una revisión permanente de los servicios de seguridad privada que operan en el municipio.

El edil señaló que, a partir de las acciones implementadas por las autoridades, diversos empresarios y grupos de escoltas se han acercado para conocer los lineamientos aplicables y, en los casos necesarios, regularizar su situación.

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Indicó que, en general, los empresarios cuentan con la documentación correspondiente para sus equipos de seguridad; sin embargo, las autoridades mantienen especial atención en la actuación de los escoltas en espacios públicos y centros de entretenimiento, donde pueden registrarse concentraciones de elementos armados.

Riquelme Solís explicó que el objetivo es evitar conductas que generen inquietud entre la población, como la exhibición de armas o el descenso de grupos numerosos de escoltas, situaciones que pueden provocar una percepción negativa y afectar la tranquilidad de quienes acuden a estos lugares.

“Lo que se busca es que no se bajen asustando a la gente ni exponiendo las armas”, expresó el alcalde, quien agregó que algunos grupos incluso han consultado a las autoridades sobre el número de escoltas con el que pueden circular.

El presidente municipal reconoció que la movilidad de los escoltas se ha observado con mayor orden a partir de los operativos recientes, aunque reiteró que las revisiones continuarán de manera permanente.

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Asimismo, subrayó que toda arma utilizada por los servicios de seguridad debe estar legalmente registrada y contar con los permisos correspondientes.

Finalmente, sostuvo que la estrategia tiene como propósito preservar el orden, prevenir situaciones que puedan alterar la paz pública y garantizar que los servicios de seguridad privada operen con responsabilidad y apego a la legislación vigente.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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