Coahuila: ofrece el SAT condonación del 100% en multas y recargos para regularizar adeudos

TORREÓN, COAH.- Para incentivar el cumplimiento tributario, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ratificó la invitación a personas físicas y morales a sumarse al Programa de Regularización Fiscal 2026. La iniciativa contempla la condonación total de multas, recargos y gastos de ejecución para quienes liquiden o aclaren su estado fiscal dentro de los periodos señalados.

Marcela Garrido Garza, titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación Coahuila 2, puntualizó que el esquema está orientado a contribuyentes que en el ejercicio fiscal 2024 registraron ingresos por debajo de los 300 millones de pesos y presentan pendientes tributarios acumulados de dicho periodo o de años previos.

La funcionaria detalló que esta prerrogativa abarca impuestos omitidos (determinados o no por la autoridad), créditos fiscales definitivos fijados por el SAT o la Agencia Nacional de Aduanas, así como sanciones derivadas de faltas operativas, aduaneras y de comercio exterior.

Para realizar el trámite, los interesados pueden ingresar a la plataforma digital del SAT o acudir de forma presencial a sus módulos de atención. Para créditos fiscales firmes, la fecha límite de trámite es el 31 de octubre; en tanto, para quienes busquen la autocorrección mediante la presentación de declaraciones, el periodo concluye el 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, se dio a conocer la alternativa de diferir el pago restante en mensualidades, con una tasa de interés aplicable del 1.06 por ciento mensual durante el esquema de parcialidades.

Al corte del 4 de agosto, el fisco reporta la recuperación de 6 mil 436 millones de pesos en todo el país, favoreciendo a 38 mil 399 contribuyentes, cifra compuesta por 11 mil 404 personas morales y 26 mil 995 personas físicas.

Asimismo, en el ámbito local, Garrido Garza indicó que en Coahuila se han ingresado 5 mil 420 declaraciones y procesado 481 créditos fiscales, por lo que exhortó a los contribuyentes rezagados a no dejar pasar la vigencia del incentivo.