Coahuila: ofrece el SAT condonación del 100% en multas y recargos para regularizar adeudos

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Coahuila: ofrece el SAT condonación del 100% en multas y recargos para regularizar adeudos
    El SAT mantiene vigente el Programa de Regularización Fiscal 2026 para contribuyentes con adeudos. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

COMPARTIR

TEMAS


impuestos

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


SAT

El SAT invita a contribuyentes de Coahuila a regularizar adeudos fiscales con beneficios en multas, recargos y gastos de ejecución

TORREÓN, COAH.- Para incentivar el cumplimiento tributario, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ratificó la invitación a personas físicas y morales a sumarse al Programa de Regularización Fiscal 2026. La iniciativa contempla la condonación total de multas, recargos y gastos de ejecución para quienes liquiden o aclaren su estado fiscal dentro de los periodos señalados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/calientan-motores-en-torreon-arranca-oficialmente-la-edicion-2026-del-rally-coahuila-1000-HK22827167

Marcela Garrido Garza, titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación Coahuila 2, puntualizó que el esquema está orientado a contribuyentes que en el ejercicio fiscal 2024 registraron ingresos por debajo de los 300 millones de pesos y presentan pendientes tributarios acumulados de dicho periodo o de años previos.

La funcionaria detalló que esta prerrogativa abarca impuestos omitidos (determinados o no por la autoridad), créditos fiscales definitivos fijados por el SAT o la Agencia Nacional de Aduanas, así como sanciones derivadas de faltas operativas, aduaneras y de comercio exterior.

Para realizar el trámite, los interesados pueden ingresar a la plataforma digital del SAT o acudir de forma presencial a sus módulos de atención. Para créditos fiscales firmes, la fecha límite de trámite es el 31 de octubre; en tanto, para quienes busquen la autocorrección mediante la presentación de declaraciones, el periodo concluye el 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, se dio a conocer la alternativa de diferir el pago restante en mensualidades, con una tasa de interés aplicable del 1.06 por ciento mensual durante el esquema de parcialidades.

Al corte del 4 de agosto, el fisco reporta la recuperación de 6 mil 436 millones de pesos en todo el país, favoreciendo a 38 mil 399 contribuyentes, cifra compuesta por 11 mil 404 personas morales y 26 mil 995 personas físicas.

Asimismo, en el ámbito local, Garrido Garza indicó que en Coahuila se han ingresado 5 mil 420 declaraciones y procesado 481 créditos fiscales, por lo que exhortó a los contribuyentes rezagados a no dejar pasar la vigencia del incentivo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


impuestos

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


SAT

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy y la sombra en el muro

Andy y la sombra en el muro
true

De aquel Andy presidenciable...
true

POLITICÓN: Tribunal Electoral de Coahuila confirma fracaso de Morena en elección de diputados
El bebé fue trasladado de urgencia a la Clínica Uno del IMSS, pero murió horas después debido a la gravedad de sus lesiones.

Saltillo: muere bebé de dos meses en el hospital; salió proyectado de los brazos de su madre tras accidente
Una madre de familia denunció en redes un presunto engaño relacionado con la renta de una vivienda y advirtió a otros usuarios sobre el caso.

Monclova: soldado es señalado por madre de familia por supuesto fraude en renta de casa
La portera saltillense aparece entre las tres guardametas elegidas por Doriva Bueno para el Mundial.

¡A Polonia! Saltillense Mariangela Medina cumple el sueño mundialista con México Sub-20
Jared Kushner (segundo por la izquierda), yerno del presidente de Estados Unidos, se reunió con líderes egipcios para hablar sobre las conversaciones de paz entre Israel y Hamás.

Los aliados árabes se unen a Trump para pedirle a Israel que abandone su oposición al plan de paz de Gaza
El movimiento naval estadounidense coincide con los nuevos ejercicios navales que China llevó a cabo como demostración de fuerza contra Filipinas y Japón, dos aliados clave de Estados Unidos.

El ejército estadounidense retira su último portaaviones del Pacífico para priorizar las operaciones en Irán