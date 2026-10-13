Mantiene UAdeC finanzas sanas en hospitales universitarios y proyecta nueva carrera

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    Mantiene UAdeC finanzas sanas en hospitales universitarios y proyecta nueva carrera
    La Universidad mantiene suspendidos los servicios a dependencias con adeudos, como Pemex, hasta que se resuelvan los saldos pendientes. ARCHIVO

Los hospitales universitarios de Saltillo y Torreón mantienen finanzas estables, mientras la UAdeC proyecta invertir en infraestructura médica y ampliar su oferta educativa en tecnología

Los hospitales universitarios pertenecientes a la Universidad Autónoma de Coahuila en las ciudades de Saltillo y Torreón operan actualmente bajo esquemas financieros estables y sin déficit económico.

El rector Octavio Pimentel González dio a conocer que las unidades médicas se mantienen con balances positivos, lo que permite proyectar futuras mejoras en infraestructura y equipo médico especializado.

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“Sí, llevamos números negros. Quisiéramos tener capacidad para poder invertir todavía algo más”, externó el titular de la máxima casa de estudios sobre la situación operativa de los nosocomios.

Dentro de los proyectos para el Hospital Universitario de Saltillo, se contempla la construcción y el equipamiento de un área especializada que beneficiará a los usuarios de la Región Sureste.

“El alcalde ya anunció por ahí que nos va a apoyar con una parte para la sala de hemodinamia en el Hospital Universitario de Saltillo”, señaló Pimentel González sobre las alianzas institucionales.

Por otra parte, en el tema educativo, la casa de estudios busca adaptarse a las demandas del sector industrial mediante la creación de opciones académicas enfocadas en la tecnología de vanguardia.

“Estamos trabajando ya desde hace tiempo con los semiconductores, por eso sacamos una carrera nueva en robótica que tiene que ver mucho con los semiconductores en la Facultad de Sistemas”, afirmó.

Respecto a la cartera vencida con dependencias como Petróleos Mexicanos (Pemex), puntualizó que los servicios permanecen suspendidos hasta que las áreas jurídicas resuelvan los saldos pendientes.

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Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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